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桃園總圖17日試營運…蔦屋、星巴克一起？ 市府：要合法
桃園市議員詹江村今天上午在臉書指出，市立圖書總館一樓蔦屋書店、餐廳、星巴客（電影館棟）室內裝潢和消防11月3日送審還沒審過，法規規定是不可以試營運，市政府卻要在17日試營運，總圖1樓餐廳只有一個出入口，消防通道也有問題，已經嚴重違反法規。
市政府文化局說明，市立圖書總館兩棟一個是8層樓高的圖書館棟，一個是5層樓高的電影館棟包含蔦屋書店、星巴克，17日要試營運的是圖書館棟，電影館棟到今天為止並沒有要試營運。
市政府官員表示，電影館棟2、3樓原來是電影廳，營運廠商要改為商店美食街，申請建照被退回一次以後就還沒有再送件至，於同棟1樓的蔦屋書店和星巴克先前已經向建管處申請裝修，最近完工後申請竣工，建管處這兩天派員了解是否符合裝修的內容，如果沒有問題就發給竣工證明。
文化局表示，對總圖的立場就是一切要合法，也告訴蔦屋讀書、店星巴克業者，強調合法後再試營運，不急著趕在17日試營運。
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