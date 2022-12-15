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桃園總圖17日試營運…蔦屋、星巴克一起？ 市府：要合法

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
詹江村在臉書質疑鳥屋書店和星巴克裝修還沒有拿到竣工證明就要試營運，市政府強調已經告訴業者一切要合法。圖／詹江村臉書
詹江村在臉書質疑鳥屋書店和星巴克裝修還沒有拿到竣工證明就要試營運，市政府強調已經告訴業者一切要合法。圖／詹江村臉書

桃園市議員詹江村今天上午在臉書指出，市立圖書總館一樓蔦屋書店、餐廳、星巴客（電影館棟）室內裝潢和消防11月3日送審還沒審過，法規規定是不可以試營運，市政府卻要在17日試營運，總圖1樓餐廳只有一個出入口，消防通道也有問題，已經嚴重違反法規。

市政府文化局說明，市立圖書總館兩棟一個是8層樓高的圖書館棟，一個是5層樓高的電影館棟包含蔦屋書店、星巴克，17日要試營運的是圖書館棟，電影館棟到今天為止並沒有要試營運。

市政府官員表示，電影館棟2、3樓原來是電影廳，營運廠商要改為商店美食街，申請建照被退回一次以後就還沒有再送件至，於同棟1樓的蔦屋書店和星巴克先前已經向建管處申請裝修，最近完工後申請竣工，建管處這兩天派員了解是否符合裝修的內容，如果沒有問題就發給竣工證明。

文化局表示，對總圖的立場就是一切要合法，也告訴蔦屋讀書、店星巴克業者，強調合法後再試營運，不急著趕在17日試營運。

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