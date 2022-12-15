桃議會審明年預算創紀錄 11分鐘通過僅刪14萬多

桃園市議會臨時會審查市政府112年度總預算，今天上午進入二、三讀，結果包括財政委員會召集人朱珍瑤議員報告上周聯席審查結果，總計11分鐘完成二、三讀，近1429億9100萬元的年度預算，只刪14萬9000元，寫下鄭文燦市長8年任內預算刪減金額最少的紀錄。

這次議會臨時會藍、綠雖有攻防但是不激烈無黨籍議員也沒有阻撓，3天就完成預算聯席審查，速度快也是新紀錄。鄭文燦市長在總預算過關後受訪表示，主要是選後審查預算，加上主客易位（桃園市政府下屆為國民黨執政），議會占多數的國民黨黨團並沒有提案刪除預算，所以這次的預算審查基本上是沒有刪除。

鄭文燦說，市政府112年度預算是今年8月就編訂完成，新的市長（張善政）必須要在明年追加減預算，才能夠實現他的政策承諾，鄭文燦認為到時候有部分也許有必要調整。不過就整個市府的常態運作，基本上都反映在這個預算裡面，只要執行這個預算，對於既有的建設應該是有幫助的，希望市政也要能夠無縫接軌，讓桃園發展得更好，希望未來桃園的進步腳步不要停下來。

議會國民黨團審完預算後發表聲明，表示黨團站在謀求市民最大福利的立場，以附帶決議方式要求市政府全面推動5歲幼兒免學費及國中小免費營養午餐、65歲以上老人（原住民55歲以上）市民三節禮金從2000元調高為2500元等三大政策措施，希望張善政在競選期間提出的重大政見，能透過附帶決議及墊付方式，得以兌現對市民的承諾。

國民黨團總召徐其萬說，對於今天桃園市112年度審查結果，他甚為欣慰，感謝黨團所有議員全力配合出席審查預算，讓三讀得以順利通過。但他也不諱言，張善政贏得市長選舉，國民黨團的角色，也從在野黨轉換為執政黨，因此，審查預算的思維角度，將是如何為百姓爭取最大福利空間，還有協助市政建設及發展著眼，這些都是執政黨議員無可推卸的責任、義務。

徐其萬強調，國民黨團監督市政、看緊荷包立場永不改變，這也是議員的天職，除了將市民福祉列為第一優先之外，就是監督施政及預算把關。尤其，桃園市處在發展的關鍵，包括交通、軌道、桃園航空城計畫、亞洲‧矽谷計畫等重大建設，都已如火如荼展開，更是需要不分黨派的議員全力鞭策，做好監督工作，讓桃園市的建設持續發光發熱。

徐其萬說，希望新的市政府把預算花在刀口上，撙節不必要及活動支出，以期減少負債，未來黨團也將加強與其他黨派協商、合作，為大桃園的發展共同努力。

議會民進黨黨團下屆要推出呂林小鳳、彭俊豪搭檔，和國民黨現任議長邱奕勝、副議長李曉鐘競選議長、副議長。呂林小鳳、彭俊豪表示，預算通過後，市政府就要拿出也要讓市民看見執行預算的效益，未來如果市政府的政策不合理或未達到甚至看不見效益，議會民進黨團每位議員會強力監督和提出質疑。議會無黨聯盟總召李家興表示，黨初就強調只要是為人民福祉設想的預算都會支持。

桃園市議會上午通過112年度總預算第二、三讀會，小刪新聞處大陸考察旅費14萬9000元，保留1000元，聯席審查擱置的5億7674萬多元在沒有議員發言下，全數恢復，總共通過歲出預算1429億9085萬1000元，這也創下8年來，市政府預算被刪除最少的紀錄。