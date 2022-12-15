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新竹縣市間需要蓋新橋 楊文科籲竹市府盡快都計變更

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹科學園區今舉辦42周年園慶。記者巫鴻瑋／攝影
新竹科學園區今舉辦42周年園慶。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣長楊文科今天出席新竹科學園區42周年園慶，他提到竹科年產值已達1.5兆，對台灣經濟非常重要，不過縣市之間的交通還有改善空間，新竹縣府已經規畫新建橋梁，從竹北中醫大連接竹市水源里，他籲請新竹市府盡快完成都市計畫變更，讓工程能順利動工。

楊文科表示，這條跨越頭前溪的新建橋梁，將連接竹北與竹市，竹北端緊鄰中醫大新竹附醫、台科大竹北校區，南側連通未來的「水源路」，可直達新竹馬偕醫院、清華大學，對縣市間交通十分有助益。

他喊話新竹市府，籲請新竹市端盡快完成都市計畫變更，他更提到新竹縣端都已經完成規畫，就等新竹市府配合，請新竹市府盡快取得土地，就能讓工程順利展開，他說「新竹縣準備好了」。

除了新建橋梁，楊文科同時還提到為了改善新竹縣市之間的交通，目前正要拓寬連接竹北與竹科的經國大橋，還有從竹北西區往新竹市武陵路的台一線替代道路也要動工，以及明年連接高鐵新竹站與竹科的東科路將完工通車，未來若都完成，將能改善竹科交通。

楊文科表示，新竹縣市之間未來要能不分顏色、不分黨派，在縣市政府與科學園區三方之間互相合作，才能夠讓園區的發展更快、更好，他說「要為園區未來的百年大計奠定基礎」。

新竹 楊文科 中醫

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