首次參賽就創佳績 桃園代表隊奪NASA黑客松全球首獎

桃園今年首次派隊參加全球規模最大的年度黑客松競賽「NASA黑客松」，代表桃園出賽的「Standard NCTU CS Student」從5327支隊伍中脫穎而出，得到全球首獎。市府也感謝團隊傑出表現，為桃園迎來國際級榮耀。

桃園市資科局長余宛如表示，今年是桃園首次參戰NASA黑客松，在10月1日、2日的地區賽中，「Standard NCTU CS Student」成為優勝隊伍，代表桃園參加國際賽，與全球162個國家及地區、超過3萬1400好手角逐全球第一。

最後桃園代表隊的專題「3D ISS Tracker」以3D的方式描繪太空站的軌跡，別出心裁的解決方案深獲評審讚賞，一舉獲得「Global Connection Award」全球首獎殊榮。

余宛如表示，全國500大企業中，有超過三分之一在桃園設廠，桃園也打造虎頭山創新園區、青創指揮部、安東青創基地、新明青創基地，培植許多新創團隊。

余宛如表示，擁有年輕、高素質的資通訊產業人才，讓桃園繼2019年獲得國際組織智慧城市論壇年度智慧城市首獎，今年再獲得WITSA智慧城市首獎；這次桃園和美國在台協會AIT合作，參與NASA黑客松競賽，表現亮眼，未來也會持續在文化交流上共同促進台美友好。