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影／ 平鎮義民廟今起五朝圓醮慶典 7醮壇壯觀吸睛打卡
桃園市平鎮區褒忠祠義民廟建廟至今231年，廟方在近26年之後，今年舉辦舉辦慶成祈安五朝圓醮慶典，今天起至18日盛大辦理，該廟主委范振修今天下午表示，今年五朝圓醮是為答謝義民爺神恩，結合社區及青少年表演活動，設置7座大醮壇還醮，做法會為人民消災祈福。
平鎮褒忠祠義民廟奉祀義民爺，源自1786年（清乾隆51年）台灣發生林爽文叛亂，殘害百姓，激起客家先民組成義民軍抗暴保衛家園，亂平戰死義民骨骸建亭祭祀在枋寮、現今新埔義民廟，1792年（清乾隆57年）宋屋士紳捐地、地方迎奉義民爺，為現今平鎮褒忠祠義民廟，由平鎮、中壢、楊梅13大庄聯庄輪值祭拜。
平鎮義民廟在1997年舉辦聯合慶成祈安五朝福醮慶典，13大庄聯合祭祀至今26年之後，廟方今年再度舉辦五朝圓醮慶典，建置7座大醮壇，讓民眾參觀打卡，自上月19日至今天，已陸續進行幼兒到高中、社區組才藝表演及寫生、攝影比賽等活動，慶典活動組長翁豊珍說，為鼓勵年輕人走入廟裡，與社區結合，提供車馬費邀請青少年學生才藝表演，一起融入圓醮慶典。
范振修說，這次圓醮7座醮壇，分別在宋屋派出所旁的沐餐廳停車場建置義民壇、天師壇5大醮壇，另在楊梅啟明宮及中壢芝芭里五福宮前，各建置1座醮壇祭拜，圓醮慶典高潮預定17、18日進行水燈排遶境、放水燈及、酬神及普度典禮，歡迎民眾善信參與，發揚義民爺精神。
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