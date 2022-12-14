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加設隔音牆降低噪音 桃捷綠線延伸環評案通過

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
桃園市府規畫「桃捷綠線延伸中壢」路線，今天通過環評大會。圖／取自環說書
桃園市府規畫「桃捷綠線延伸中壢」路線，今天通過環評大會。圖／取自環說書

環保署環評大會今審查「桃園捷運綠線延伸中壢計畫」，開發單位承諾於施工期間，地下路段出土旁民宅工程周界設置圍籬、避免高噪音機具同時施作，而環委僅針對植栽移植計畫提出建議，其餘環委均無意見，本案順利通過環評審查。

開發單位桃園市政府表示，路線經桃園市八德區、中壢區及大溪區，全長約7.2公里，地下段約5.3公里、高架段約1.9公里；預計共設置5站（含高架車站1座、地下車站4座）及1座駐車廠。

計畫主要以地下方式穿越既有道路，高架段則多沿新闢道路中央分隔帶布設，降低對周邊環境影響，並減少使用私人土地；營運後可實現桃園三心六線發展願景，達成紓解都會區交通擁擠目標，並提供整體都市再發展動力。

開發單位說明，會在出土旁民宅的工程周界設置2.4公尺施工圍籬，並避免高噪音機具同時施作；加強工地人員管理，包含限制機具空轉或在工區內任意行駛以降低噪音；調整施工作業時間以減輕干擾，並妥善規畫施工流程。

針對高噪音機具，開發單位表示，將添加臨時隔音罩篷或遮蔽設施，施工期間也會在鄰近普仁國小及富台國小工程周界設置臨時隔音牆，降低對學校的噪音干擾。

環委表示，此案歷經2次專案小組審查，開發單位已承諾施工期間降低噪音的相關規畫，移植樹木存活率也承諾會達85％以上，若移植樹木未成功存活，將以1:2進行補植，因此並未多新增其他意見，僅提醒樹木移植、補植時，建議減少使用台灣欒樹的比例，但還是需要以台灣原生樹種為限。會議建議本案補充修正後通過。

噪音 桃園 環評

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