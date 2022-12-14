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芬蘭國鳥黃嘴天鵝落單通霄 保育人士籲勿干擾

中央社／ 苗栗縣14日電

苗栗縣通霄漁港附近最近出現1隻大天鵝，台灣野鳥保育協會發現是芬蘭國鳥黃嘴天鵝，研判是與家族遷徙過程中失散成為迷鳥，呼籲民眾或鳥友觀賞時勿干擾到難得一見的嬌客。

台灣野鳥保育協會理事黃蜀婷今天接受媒體訪問表示，通霄漁港附近魚塭養殖專區最近出現的這隻大天鵝，又稱黃嘴天鵝，是芬蘭國鳥，目前屬於1年齡的幼鳥，之所以獨自落單，估計是遷徙過程或氣候因素導致牠與家族失散，成為迷鳥，迷鳥級的天鵝在台灣很罕見。

黃蜀婷指出，有鳥友在通霄另一處也曾發現另外一隻疑似黃嘴天鵝，希望牠們能平安在台灣過冬，來年春天能找到族群一起北返。

她也說，黃嘴天鵝的繁殖地多在歐亞大陸、中歐中亞或日本朝鮮半島，很難得能夠就近觀察到，希望賞鳥民眾觀賞時不要干擾到牠，以愛惜心情共同保護這隻幼鳥。

天鵝 芬蘭 賞鳥

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