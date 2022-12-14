桃園市長25日交接 市府和張善政交接小組確認禮堂舉行

桃園市長當選人張善政市政交接小組召集人黃敏恭，今天上午率小組成員與市府秘書長黃治峯領軍的對口局處，召開第2次會議。市政府秘書長黃治峯表示，會議除了確認上次張善政小組需要的資料和聯繫窗口都到位，張善政交接小組也決定25日交接典禮在市政府大禮堂舉行。

交接會議一樣在捷工局會議廳舉行，黃治峯說，交接典禮原先規畫市府廣場（戶外）和市府大禮堂兩個選項，張善政交接小組上周把兩方案帶回討論後，今天確認在禮堂舉辦。市長交接典禮當天9點前報到，9點開始交接由中央官員擔任監交人，卸任、新任市長交接印信，隨後卸任市長致詞，接著新任市長發表就職演說、媒體聯訪，交接典禮結束後，張善政上到12樓市長辦公室簽第一分公文，然後轉往議會向地3屆新任議員致意，也祝賀議會選舉產生的新任議長、副議長。

市政府大禮堂有300個座位，扣除張善政團隊人數預計可以規畫250個貴賓席，大禮堂在地下2樓，就職典禮當天25日是禮拜天不上班也沒民眾洽公，市政府會在1樓穿堂放電視牆直播就職典禮和點心接待區，方便民眾觀看。

黃敏恭表示今天的會議會先確認上周託付事項，包括請市政府提供工程等資料，目前小組成員在市政府都有一個對應的交接窗口，要讓張善政上任後3個月包括就職典禮、跨年、元旦升旗等活動、重大工程建設都能無縫接軌，對交接會議和市政府配合度表示很滿意。

黃治峯說，市政府除了交接小組也加碼提供張善政團隊沒要求的資料，包括預估下周張善政會公布第一波新市政團隊局處長名單，新的局處長會希望早一點知道自己執掌的業務，因此市政府已經把各局處主秘以上主管的聯絡電話整理好給張善政交接小組。市政府還另外整理出一份資料，就是張善政上任後1、3、6個月不等的期間內有哪些重大建設計畫包括公共工程要注意進度和相關事項，方便新的市政團隊控管。

市政府也按張善政交接小組上次要求，統計出全市府機要職的名額與已進用人數。黃治峯說，黃敏恭很滿意交接工作，雙方認為既然已經建立各局處的窗口，不需要再開第3次會議。

黃敏恭說，上周第一次開會分別針對各項主題討論，現在交接小組各分組在市政府都有窗口而且充分配合，滿順利的，今天再繼續盤點交接的內容，如果沒有特別問題就由各窗做更細節的交接。至於上次為什麼要請市政府提供未驗收、正在招標的工程項目，黃敏恭說明因為有些設計預算的執行和保留，交接小組希望能先釐清，以免上任後出現違約或過了時效，這樣做才能無縫接軌。