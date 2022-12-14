高虹安陪場勘新竹棒球場 曝MLB顧問3小時發現這些問題

新竹市立棒球場改善完成，美國職棒大聯盟場務團隊隨即在今天到新竹場勘花了3小時，將進一步評估是否可作為2023WBC官辦熱身賽場地之一。新竹市長當選人高虹安陪同會勘，下午在臉書貼文提到美國MLB顧問的Murray Cook展現專業，一針見血發現草皮不均勻、場邊縫隙過大，還有排水不良等問題，具體提出改善修復建議。

台灣WBC承辦單位悍創運動行銷指出，WBC官辦熱身賽將於明年3月5日及6日一連2天辦10場賽事，除了台中洲際棒球場將作為熱身賽主要場地之外，大聯盟也將從新竹、斗六與台體大棒球場「3擇2」作為場地，將在12月底確認官辦熱身賽場地。

高虹安說，在她的團隊與悍創運動行銷跟新竹市政府多次來回協調下，昨天才風塵僕僕抵台的美國職棒大聯盟場務組Murray Cook，今天如願踏上新竹市立棒球場場勘。

今天場勘由市府、美國職棒大聯盟場務組、中華職棒大聯盟、中職球員工會、中華民國棒球協會、悍創運動行銷公司、高虹安辦公室等參與。據了解，今天早上9點開始場勘，歷時3小時結束，主要勘查球場草皮、紅土與排水系統等，確認球員使用安全性。

高虹安說，擔任美國MLB顧問的Murray Cook是名擅長專業棒球場館管理、設計和建設專家。長達35年經驗，且在30多個不同的國家提供棒球場館設計和管理服務，也包含奧運場館。這次能請到他檢視新竹棒球場，並提供專業改善修復建議，非常難得。

高虹安也在臉書發文透露，今天全球場檢視過程中，Cook先生仍一針見血發現到草皮不均勻、紅土草皮養護、後續場地維運、場地規格、工作人員動線、場邊縫隙過大、球員淋浴空間不足等問題，並建議科學化管理的改善，值得團隊後續持續努力。

不僅如此，高虹安也提到，Cook先生為測試降雨時場地排水情形，請工作人員安排開啟灑水器35分鐘後，再返回檢視紅土草皮，隨即發現部分區域積水，他也立刻提出不同面向的修復建議，讓人見識到美國球場專業人士的效率。

高虹安說，就像Cook先生總結時所說「新竹棒球場是有潛力的球場，也希望未來能有很多很棒的賽事可以在這裡舉辦。」她自己也希望新竹人所擁有的不只是一座棒球場，更可能是一座能符合國際需求的球場，未來就職市長後將持續追蹤、全力以赴。

「將持續爭取經典賽官辦熱身賽能在新竹市棒球場舉行！」高虹安說，Cook明天即回程返美，接下來會提出報告給美國大聯盟（MLB）及球員工會（MLBPA）了解整體狀況，也將提出因應賽事舉辦的計畫，協助新竹棒球場修復升級符合大聯盟規格場地。