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「愛食麼个」客家飲食年度展 竹縣史館四炆四炒上菜
新竹縣客家人口占7成，縣府推廣客家美食舉辦「愛食麼个－新竹地區客家飲食文化主題展」，今天由六家新瓦屋花鼓隊演出「慶團圓」開展，活動展出市場賣菜、打粄食、辦桌請人客等5大單元，帶領大家逛逛道地客庄市場特色、了解客家粄食文化、客家料理技法及傳統四炆四炒、九降風所帶來的地方特產，即日起在縣政府文化局縣史館登場。
「愛食麼个」在客家話中代表「要吃什麼？」，透過主題展帶領民眾探索多變的客家米食、客家先民保存食物的智慧、了解客家飲食的技法與特色，並感受客家好客人情味。
新竹縣長楊文科和來賓秀出客家「四炆四炒」8道傳統料理，包括排骨炆菜頭、爌肉炆筍干、肥湯汶竹筍、鹹菜炆豬肚、豬腸炒薑絲、豬肺黃梨炒木耳、鴨紅炒韭菜、炒肉以及桌心菜；他說，民以食為天，飲食乘載著族群歷史的集體記憶與生活內涵，歡迎大到客家大縣新竹縣，領略客庄美食的好味道，了解傳承百年的台灣客家傳統飲食文化。
這場客家飲食文化主題展規畫了「天濛光，跈阿婆去市場賣菜」、「有閒時，落灶下打粄食」、「做鬧熱，辦桌請人客」、「出日頭，晒鹹淡愛堵好」、「今晡日，灶頭頂个好味道」等5大單元，展期將持續到112年10月29日止。
文化局長李安妤表示，主題展場以道地客庄市場特色為布置，讓大家追隨客家女性身影，從傳統市場出發，了解發粄、艾粄、鹹甜粄等客家粄食文化；炆、封、煠等客家料理技法；還有柿餅、仙草等九降風所帶來的地方特產；更有客家灶下的文化與珍藏老照片與器物故事。詳細活動資訊可至新竹縣政府文化局官網或臉書查詢。
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