奪10歲女童性命路口 桃市府交通局將調整道路標線

桃園中壢本月初10歲陳姓女童跑步穿越吉林北路及文中路口斑馬線，遭右轉的遊覽車及轎車輾過身亡，路口設計讓許多民代關切，議員們指出，照明不足、樹木枝葉繁盛、行穿線太接近路口等問題，希望相關單位盡速改善並通盤檢討桃園各路口，也希望能通過自治條例讓樹木及路燈的設置有一定距離規範。

桃市府交通局表示，經檢討後擬退縮吉林北路方向2端行穿線並協調養護工程處增設人行道斜坡；昨議員彭俊豪、謝美英、吳嘉和、梁為超、葉明月、立委魯明哲及議員當選人魏筠等都親自或派員前往會勘。

彭俊豪指出，文中路的行穿線太接近路口加上分隔島太短，且吉林北路正施作人行道工程，兩道路照明不足、樹木枝葉擋住號誌等問題，都亟需改善，希望市府盡速在施工處搭建臨時人行道，避免人車爭道。

彭俊豪說，希望相關單位能檢視所有的道路，許多舊設計的道路都有行穿線太接近路口，因此沒足夠閃避時間並造成死角，應盤點各種問題，因應各路型做改善。也希望能通過自治條例讓樹木及路燈的設置有一定距離規範，避免枝葉茂盛擋住號誌，不過勤加修剪繁葉仍有必要。

謝美英表示，此路口附近有工業區及內定國小，車潮及學生人流多，建議交通局及教育局，須檢視工業區有緊鄰學校的區域交通安全，要做路口宣導並增加導護志工協助維護安全，並改善照明、樹枝繁密等狀況。會勘也達成中央分隔島延伸到路口、路口處分隔島上新增路燈、路樹定期修剪等。