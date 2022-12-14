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結合長者共餐服務 桃園龜山中興市民活動中心今啟用

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市龜山區中興市民活動中心斥資3385萬元，今天正式啟用。記者朱冠諭／攝影
桃園市龜山區中興市民活動中心斥資3385萬元，今天正式啟用。記者朱冠諭／攝影

桃園市龜山區中興市民活動中心斥資3385萬元興建而成，市長鄭文燦上午主持啟用典禮時表示，活動中心戶外設有音樂廣場，室內以落地窗連結半戶外空間，融合公園景觀，將成為優質的休憩空間，未來也會再以容積轉移或徵收方式，擴增中興公園範圍。

中興市民活動中心是地上1層樓建築，總樓地板面積共206坪，耗資3385萬元興建，並獲前瞻計畫補助400萬元，12月7日取得使用執照，今天正式啟用。

鄭文燦表示，活動中心室內設多功能大型集會場所，並結合區關懷據點的需求而設置專用廚房，以提供長者共餐服務，活動中心也有性別友善與親子廁所，並採友善設計，於南北兩側都設置出入口，方便民眾進出。

鄭文燦說，為提供民眾更多休憩空間，市府先整合龜山區成功橋下空間、國有財產署用地，開發為中興公園，有透明彩虹水管溜滑梯等設施，是親子同歡的好去處，市府為增進公園的可及性、使用度，進一步在公園旁新建中興市民活動中心，作為中興里各班隊的集會場所。

鄭文燦表示，市府未來將再以容積轉移或徵收方式，取得虎頭山花市前的停車場用地，擴增中興公園的範圍，並延伸到南崁溪兩旁整治後的綠帶，讓中興市民活動中心與中興公園，成為民眾最喜愛的休憩空間。

桃園市龜山區中興市民活動中心斥資3385萬元，市長鄭文燦今天主持啟用典禮。記者朱冠諭／攝影
桃園市龜山區中興市民活動中心斥資3385萬元，市長鄭文燦今天主持啟用典禮。記者朱冠諭／攝影

鄭文燦 親子 桃園

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