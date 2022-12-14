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全台首座全商務艙影城開幕 竹北百老匯連3天送電影券
新竹縣第一間五星級影城「百老匯」，配合電影「阿凡達2水之道」首映，今天正式開幕。位在竹北享平方商場的百老匯影城規畫14個影廳、1400席座位是新竹地區最大，不僅搭載最高規格雷射放映設備，更是全台首座全商務艙影城，VIP影廳採自動沙發椅設備，提供影迷全新體驗與享受；開幕日連續3天推出百元兌換電影票活動，今天下午3點將進行第一波發放。
百老匯影城今天上午正式營運，新竹縣長楊文科偕龍祥集團總經理王龍寶、享平方Shown Square商場董事長魏博元一同為影廳啟動開箱，搶先體驗VIP貴賓影廳，該聽配備電動可調整式皮椅座位，讓大家直呼看電影也能如此輕鬆自在。
龍祥集團總經理王龍寶指出，該影城是新竹縣第一個現代化影城，耗資近3億元打造，導入全雷射投影機，可呈現更細緻的畫面和清晰度，目前全台僅有4家電影院擁有如此高規格設備。影廳整體規畫以時尚重工業風格設計，共計14個影廳，包含挑高旗艦巨幕廳、貴賓廳與一般廳，共設置約1400個座位；由於全區影廳皆採高級沙發椅配備，號稱是全台首座全商務艙影城。
新竹縣長楊文科說，「這是新竹縣發展史上一個新的里程碑，竹北不無聊了。」過去民眾都認為新竹縣沒有夜間經濟、沒有夜生活，從今天開始完全不一樣了，隨著享平方及百老匯電影院開幕，相信讓竹縣夜晚越來越精彩。
此外，為回饋地方民眾，影城連續3天推出共3000張電影票兌換活動，憑券可以新台幣100元換購1張「阿凡達2水之道」電影票，每日限量1000張，每人限領取2張號碼牌，每張號碼牌限購1張，第一天在今天（14日）下午3點發放，15 、16 日則從早上8點開始發放號碼牌，詳情可洽百老匯影城臉書粉絲頁。
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