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竹市周六辦感恩季感恩懷舊晚會 交通管制看這裡

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府17日將在市府前廣場辦理「2022年感恩季感恩懷舊晚會」，市府提醒民眾注意交管措施。圖／市府提供
新竹市政府17日將在市府前廣場辦理「2022年感恩季感恩懷舊晚會」，市府提醒民眾注意交管措施。圖／市府提供

新竹市政府17日將在市府前廣場辦理「2022年感恩季感恩懷舊晚會」，邀請10組藝人接力開唱，當天下午2點也將同步在幸福廣場舉行「吃貨市集」活動。市府為維持周邊交通順暢，今天公布交通管制路段包含中正路、中山路等，提醒用路人多加注意。

市府指出，2022年感恩季感恩懷舊晚會將邀請凃佩岑、葉佳修、許景淳、殷正洋、許富凱、曹雅雯、萬芳、廖柏雅、Ozone、八三夭等多達10組藝人輪番開唱，卡司陣容是歷年最多；當天下午14時至20時也於幸福廣場辦理「吃貨市集Foodie Festival」。

交通處表示，為維持活動周邊交通順暢，請用路人留意相關交通管制等資訊。中正路（中央路至英明街）管制外側一車道，時間為12日早上7點至17日早上7點，以及18日早上6點至19日晚上7點。

中正路（中央路至世界街）、中山路（大同路至中正路）全線交通管制時間為17日早上7點至18日早上6點。

交通處提醒，請前來參加「2022年感恩季感恩懷舊晚會」活動的民眾，依指示及相關導引前往會場，配合警察指揮並遵守交通安全規則，民眾若有問題，請利用1999專線查詢。

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