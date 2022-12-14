竹縣府引民間投資 打造享平方商場、百老匯影城

新竹縣政府與龍享廣場公司合作停車場影城BOT案，打造商場「享平方Shown Square」，並引進五星級影城，新竹縣長楊文科今天表示，成功引入民間投資，促進地方繁榮。

新竹縣政府今天舉行「享平方商場、百老匯影城」開幕啟動記者會，楊文科與龍祥百老匯影城董事長王龍寶出席，並體驗影城設施，視察商場。

楊文科接受媒體聯訪表示，此案為新竹縣政府在108年推動的「竹北市自強七街立體停車場BOT案」，成功引入民間投資，興建停車場與影城商場，希望帶給民眾交通停車、休閒娛樂、食尚生活等全新體驗享受。

楊文科說，過去民眾都說新竹縣沒有夜間經濟、沒有夜間生活，從今天開始將改變，享平方順利開幕，百老匯電影院正式放映電影，將讓竹縣夜晚生活更精彩。

王龍寶透過新聞稿指出，此影城耗資新台幣3億元，引進全雷射投影機，能呈現更為細緻的畫面，現場以重工業風格設計，打造14個影廳，共設置約1400個座位，配置沙發椅，讓民眾更能享受觀影樂趣。

交旅處長游志祥向中央社記者表示，此案原址為174個戶外停車場，經民間投資興建後，公有停車場已於7月1日提供民眾臨停及月租停車服務，總計提供596個汽車停車格，並提供280個機車停車格，期盼解決附近停車供給不足的問題。

龍祥百老匯影城經理王琮崴向中央社記者表示，為回饋地方民眾，影城連續3天推出共3000張「阿凡達2水之道」電影兌換票，民眾可以新台幣100元購得1張票，每日限量兌換1000張，每人限購2張。影城於今天下午3時30分、以及15日與16日的上午8時30分開放兌換。