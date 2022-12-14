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學生營養午餐一國多制 苗栗縣長當選人鍾東錦擬辦法統一

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
國中小學生營養午餐一國多制，下屆苗栗縣長當選人鍾東錦擬具辦法解決。圖／苗栗縣政府提供
國中小學生營養午餐一國多制，下屆苗栗縣長當選人鍾東錦擬具辦法解決。圖／苗栗縣政府提供

國中小學營養午餐一國多制，下屆苗栗縣長當選人鍾東錦昨天受訪，強調初步建立共識，全縣有14鄉鎮市後年應可以推動免費，4市鎮還要進一步研商，希望減輕負擔。

鍾東錦昨天上中國廣播公司董事長趙少康「少康上線啦」節目專訪，鍾東錦表示，學生營養午餐費用問題，備受年輕人重視，但一國好幾制，他認為下屆總統不管誰參選，必須統一標準，不能讓學生因居住地不同，而有差別待遇。

他當選後，走訪鄉鎮市長當選人，鍾東錦說，全縣18鄉鎮市有部分已經補助營養午餐免費，有些鄉鎮市是部分負擔，初步共識與鄉鎮市公所合作，其中14鄉鎮市後年應可以補助免費，苗栗市、頭份市、竹南鎮及苑裡鎮，因人口較多，還要進一步協商。

鍾東錦表示，上任後的縣務會議，研擬鄉鎮市長參加，希望建立平台，溝通商討營養午餐等事宜，他的構想是鄉鎮市公所因照顧學生補助營養午餐，可能排擠到其他經費，縣府會斟酌補助基層建設，因明年預算已經編列，有一年的時間可以討論研商，最好下屆總統當選人，營養午餐全國統一標準。

縣政府教育處指出，縣府明年編列4900萬元，補助弱勢學生營養午餐，目前1餐40元至50元不等，三義鄉、獅潭鄉公所補助50元，銅鑼鄉40元、通霄鎮25元、苗栗市20元，其餘鄉鎮市家長全額負擔。

教育處說，全縣國中、小學生約3萬人，如果營養午餐全部免費，1年約4億元，恐怕是縣府財政沉重的負擔，鍾東錦今年12月25日上任後，教育處會根據政策，研擬對應的做法。

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