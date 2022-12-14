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國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

迎接草莓溫泉季人潮 苗栗警實施交通疏導管制

中央社／ 苗栗縣14日電
苗栗縣大湖與泰安地區將進入草莓與溫泉觀光旺季，隨著疫情逐漸解封，預計將出現大量車潮與人流，為維護交通順暢，苗栗縣警察局大湖分局於期前規劃各項交通疏導管制措施及替代道路。（警方提供） 中央社
苗栗縣大湖與泰安地區將進入草莓與溫泉觀光旺季，隨著疫情逐漸解封，預計將出現大量車潮與人流，為維護交通順暢，苗栗縣警察局大湖分局於期前規劃各項交通疏導管制措施及替代道路。（警方提供） 中央社

苗栗縣大湖與泰安地區，即將進入草莓溫泉觀光旺季，隨疫情逐漸解封，預計將出現大量車潮和人流，大湖警分局規劃交通管制與疏導，以維護交通順暢，避免遊客行程守阻。

苗栗縣警察局大湖分局今天發布新聞稿表示，大湖鄉一年一度草莓季活動即將展開，歷年來草莓季例假日及連續假期均會湧入大量觀光客，加上鄰近泰安鄉溫泉名聞遐邇、泉水清澈，吸引大量旅客慕名而來，致使大湖鄉及泰安鄉重要聯外道路台3線交通流量暴增，為維護交通順暢，於期前縝密規劃各項交通疏導管制措施及替代道路。

大湖分局第四組組長范植英指出，今年初由於多雨及疫情關係等因素，車流稍微平穩，經統計元旦連續假期，仍有7萬多人次旅客、近萬餘輛車次湧入，整體平均每日約有2萬1382人次、1萬餘輛車次進入大湖及泰安地區；而目前週休假日，已有平均約1萬人次、3500輛車次進出，隨著採果旺季將至，大湖草莓酒莊、泰安溫泉、獅潭仙山及卓蘭水果等著名景點，人車流量將逐步增加。

分局統計，大湖地區可能塞車時段為假日下午3時至5時，較易壅塞路段為大湖酒莊前及台3線與苗62線口，建議民眾多使用替代道路，北部地區民眾可由國道1號頭份交流道沿台3線，由三灣往獅潭方向進出、或由苗栗交流道經公館鄉由台6線進出；南部地區民眾可由三義交流道，沿縣道140線、苗130線、苗52線進出。

大湖分局指出，為避免台3線路段車流量阻塞，在重要路口均派遣員警加強燈控，「以主幹道不塞，次支線緩進」為原則，運用號誌連鎖功能，機動調整台3線沿線路口北上號誌，延長綠燈開放時間，有效疏導車流，另外運用巡邏警力於台3線南北雙向機動巡邏，嚴禁車輛占用車道及違規停車。

大湖分局表示，已預擬替代路線，避免進入市區車輛發生壅塞，相關規劃內容將張貼於大湖分局臉書（Facebook）粉絲專頁，屆時重要路口也會加派警力或協勤民力加強疏導，民眾也可多利用警政App及路況即時影像App查詢路況。

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