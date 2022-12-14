迎接草莓溫泉季人潮 苗栗警實施交通疏導管制

苗栗縣大湖與泰安地區，即將進入草莓與溫泉觀光旺季，隨疫情逐漸解封，預計將出現大量車潮和人流，大湖警分局規劃交通管制與疏導，以維護交通順暢，避免遊客行程守阻。

苗栗縣警察局大湖分局今天發布新聞稿表示，大湖鄉一年一度草莓季活動即將展開，歷年來草莓季例假日及連續假期均會湧入大量觀光客，加上鄰近泰安鄉溫泉名聞遐邇、泉水清澈，吸引大量旅客慕名而來，致使大湖鄉及泰安鄉重要聯外道路台3線交通流量暴增，為維護交通順暢，於期前縝密規劃各項交通疏導管制措施及替代道路。

大湖分局第四組組長范植英指出，今年初由於多雨及疫情關係等因素，車流稍微平穩，經統計元旦連續假期，仍有7萬多人次旅客、近萬餘輛車次湧入，整體平均每日約有2萬1382人次、1萬餘輛車次進入大湖及泰安地區；而目前週休假日，已有平均約1萬人次、3500輛車次進出，隨著採果旺季將至，大湖草莓酒莊、泰安溫泉、獅潭仙山及卓蘭水果等著名景點，人車流量將逐步增加。

分局統計，大湖地區可能塞車時段為假日下午3時至5時，較易壅塞路段為大湖酒莊前及台3線與苗62線口，建議民眾多使用替代道路，北部地區民眾可由國道1號頭份交流道沿台3線，由三灣往獅潭方向進出、或由苗栗交流道經公館鄉由台6線進出；南部地區民眾可由三義交流道，沿縣道140線、苗130線、苗52線進出。

大湖分局指出，為避免台3線路段車流量阻塞，在重要路口均派遣員警加強燈控，「以主幹道不塞，次支線緩進」為原則，運用號誌連鎖功能，機動調整台3線沿線路口北上號誌，延長綠燈開放時間，有效疏導車流，另外運用巡邏警力於台3線南北雙向機動巡邏，嚴禁車輛占用車道及違規停車。

大湖分局表示，已預擬替代路線，避免進入市區車輛發生壅塞，相關規劃內容將張貼於大湖分局臉書（Facebook）粉絲專頁，屆時重要路口也會加派警力或協勤民力加強疏導，民眾也可多利用警政App及路況即時影像App查詢路況。