好望角新建公廁完成驗收 預計農曆春節連假可開放使用

苗栗縣後龍鎮好望角拜天寮休閒園區是吹風觀海看夕陽的好去處，假日常吸引大批遊客，由於目前免門票也不收停車費，還常見遊覽車載客前來踩點，後龍鎮公所為方便遊客，爭取8百多萬元經費興建公廁，本周復驗後將申請使用執照，預計趕在農曆過年前可以開放使用。

好望角景緻超迷人，站在觀景台上，沿海風光盡收眼底，頭頂上的巨型風力旋轉大風車更是吸睛，還可順遊附近七色彩虹的海角樂園，這裡也是苗栗熱門的情侶約會景點，常見兩兩情侶走訪望海步道。

後龍鎮公所代理建設課長吳育宏表示，該公廁總經費870多萬元，由環保署補助597萬元，縣府補助281萬元，今年初動工，日前主體工程及內部設施均已完工，可提供男廁小便斗11具、如廁8間，女廁21間，日前驗收時發現小便斗有滲水等小缺失，本周一均已完成複驗。

他說，驗收後正準備相關資料向縣府申請使用執照，同時也計畫再爭取經費，設置鐵門，防止設施於夜間遭到破壞或偷竊。