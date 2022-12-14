天寒來羅浮溫泉泡湯正當時 桃市府推泡湯抽大獎

最近天氣持續低溫，正是泡湯好季節，桃園市復興區羅浮溫泉區近日吸引民眾泡湯樂趣，市府觀旅局今天上午表示，為推羅浮溫泉泡湯之旅，即日起至明年3月31日止，到羅浮溫泉消費單筆滿85元以上，可參加抽大獎活動，幸運兒可獨得4萬元，歡迎到羅浮泡湯享受及試手氣。

復興區羅浮溫泉區戶外溫泉池，提供桃園人就近泡湯，倘洋山林呂風之美，溫度41度以上泡湯舒適，羅浮泉質與烏來、礁溪、知本溫泉相同，都是透明色碳酸氫鈉鹽泉，俗稱「美人湯」，具美白軟化膚質的效果，隨戶外口罩解禁，最近低溫報到，吸引許多親子、情侶泡湯。呂姓市民說，上周末傍晚前往泡湯，空氣好、湯池和設施新又多樣，很棒也很浪漫，值得推薦。

羅浮溫泉現有大眾溫泉池，分高溫池、中溫池、冷水池、兒童池、SPA池及藥草浴池6個池，為露天或開放式，各具特色，適合各年齡層、親子、情侶泡湯，大眾湯池收費，一般民眾280元、兒童/敬老/身障票140元、團體票180元、居民票85元，目前推優惠活動，4人同行1人免費或持桃園風景區門票全額折抵。