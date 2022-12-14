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天寒來羅浮溫泉泡湯正當時 桃市府推泡湯抽大獎

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
天冷到復興區羅浮溫泉享泡湯樂趣，可參羅浮泡湯抽大獎活動。圖／市府觀旅局提供
天冷到復興區羅浮溫泉享泡湯樂趣，可參羅浮泡湯抽大獎活動。圖／市府觀旅局提供

最近天氣持續低溫，正是泡湯好季節，桃園市復興區羅浮溫泉區近日吸引民眾泡湯樂趣，市府觀旅局今天上午表示，為推羅浮溫泉泡湯之旅，即日起至明年3月31日止，到羅浮溫泉消費單筆滿85元以上，可參加抽大獎活動，幸運兒可獨得4萬元，歡迎到羅浮泡湯享受及試手氣。

復興區羅浮溫泉區戶外溫泉池，提供桃園人就近泡湯，倘洋山林呂風之美，溫度41度以上泡湯舒適，羅浮泉質與烏來、礁溪、知本溫泉相同，都是透明色碳酸氫鈉鹽泉，俗稱「美人湯」，具美白軟化膚質的效果，隨戶外口罩解禁，最近低溫報到，吸引許多親子、情侶泡湯。呂姓市民說，上周末傍晚前往泡湯，空氣好、湯池和設施新又多樣，很棒也很浪漫，值得推薦。

羅浮溫泉現有大眾溫泉池，分高溫池、中溫池、冷水池、兒童池、SPA池及藥草浴池6個池，為露天或開放式，各具特色，適合各年齡層、親子、情侶泡湯，大眾湯池收費，一般民眾280元、兒童/敬老/身障票140元、團體票180元、居民票85元，目前推優惠活動，4人同行1人免費或持桃園風景區門票全額折抵。

市府觀旅局表示，為推廣羅浮溫泉觀光之旅，打造羅浮溫泉新秘境，隨2022年終及農曆春節來臨，推出羅浮泡湯抽大獎活動，即日起至明年3月31日止，消費單筆滿85元以上，取得發票在明年4月16日前線上登錄參加抽獎，獎項最新iPhone14、iPad、百貨超市禮券大獎，隱藏版幸運兒得主獨得4萬元獎金，趁著低溫季節，歡迎民眾泡湯享受寒天暖意。

天冷到復興區羅浮溫泉享泡湯樂趣，可參羅浮泡湯抽大獎活動。圖／市府觀旅局提供
天冷到復興區羅浮溫泉享泡湯樂趣，可參羅浮泡湯抽大獎活動。圖／市府觀旅局提供
天冷到復興區羅浮溫泉享泡湯樂趣，可參羅浮泡湯抽大獎活動。圖／市府觀旅局提供
天冷到復興區羅浮溫泉享泡湯樂趣，可參羅浮泡湯抽大獎活動。圖／市府觀旅局提供

溫泉 桃園 低溫

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