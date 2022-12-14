越冷越開花！新竹市茶花季登場 農曆年前後最盛開

新竹市擁全國聞名的茶花培養技術，茶花產銷班迄今培育出1500多品種茶花，市府今天攜手市農會宣布「新竹市茶花季」將於17日開跑。周六即將迎來寒流低溫，茶花產銷班班長邱穩正強調茶花「越冷越開花」，農曆年前後正是開花高峰，歡迎來賞花。

市府今在大湖路的茶花產銷班舉行新竹市茶花季產業文化活動記者會，邀來菲曼伲藝術幼兒園孩童開場表演，場邊還有多項茶花產品展售。副市長李世珍、茶花產銷班長邱穩正、市農會理事長陳勝賢與多名民代都到場，替為期2個多月的茶花季揭開序幕。

李世珍說，新竹市茶花產銷班培育茶花面積逾15公頃，在栽種技術方面獨步全台，培育出1500多品種茶花，有不少特殊品種且美麗的茶花，茶花季展期到明年2月28日；市農會也利用茶花研發茶花精油，香皂、洗髮精等周邊產品，讓茶花更兼具實用性。

新竹市茶花產銷班班長邱穩正栽種茶花經驗豐富，他說，產銷班共20名班員，在大湖路167巷63號的茶花產銷班地點栽種茶花，也成立台灣茶花育種協會培育新種，他特別推薦民眾在農曆年前後來賞花，早期、中期與晚期花都開了，是賞茶花最好時節。

不過，邱穩正也發現今年的茶花開花情況異常，茶花有「亂開」的現象，像是黃色的金茶花往年並非此時綻放，但現在也看得到開花，也有些品種提前開花了；他認為可能是氣候異常緣故，導致茶花開花情形有異，如此可能讓該品種的賞花期因此縮短。

新竹市農會理事長陳勝賢表示，茶花季開幕當天17日有茶花闖關遊戲、扦插教學體驗等，今年創意活動有茶花精靈造型大賽、親子茶花木藝手作課程，現場還可憑5張111年的11至12月紙本發票兌換90元茶花園遊券及茶花苗兌換券，數量有限、兌完為止。