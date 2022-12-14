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因應草莓溫泉季到來 大湖警方提前啟動交通疏導管制
苗栗縣大湖草莓季已登場，近來假日人潮、車潮湧現，大湖警分局為此提早啟動2023年草莓及溫泉季假期交通疏導管制勤務，除加強疏導，並提供相關易壅塞路段資訊，提醒駕駛人及遊客注意。
警方指出，歷來草莓季，每逢假日及連假都會湧入大量採果人潮，且鄰近泰安溫泉名聞遐邇、周邊露營區林立更是吸引遊客，使大湖、泰安重要聯外道路台3線流量暴增。
警方說，今年初因多雨及疫情等因素，車流還算平穩，但統計元旦連假仍有旅客7萬多人次，整體平均每日約有2萬1382人次、1萬多輛車次進入大湖及泰安；目前周末假日，平均也約有1萬人次、3500輛車次進出，隨假期將至，人車流量都將逐步增加。
大湖分局配合2023年草莓溫泉觀光季，期前規畫各項交通疏導管制措施及替代道路，相關規畫將張貼於大湖分局FB粉專，屆時重要路口也會加派警力或協勤民力加強疏導。
為避免台3線車流阻塞，重要路口都派遣員警加強燈控，「以主幹道不塞，次支線緩進為原則」，運用號誌連鎖功能，機動調整台3線沿線路口北上號誌，將以延長綠燈開放時間，有效疏導車流；另外運用巡邏警力在台3線南北雙向機動巡邏，嚴禁車輛占用車道違停，以免造成交通阻塞。
大湖警方指出，大湖酒莊、泰安溫泉、獅潭仙山及卓蘭水果產區等景點，預估屆時可能湧現大量人車，大湖地區可能塞車時段為假日15時至17時，易壅塞路段為大湖酒莊前及台3線與苗62線路口，建議民眾多使用替代道路。
進入本區主要道路為台72線，提供以下替代道路參考，由北南下到訪的民眾可由國道1號頭份交流道沿台3線，由三灣往獅潭方向進出；或由苗栗交流道經公館鄉由台6線進出；南部北上遊客可由三義交流道，沿縣道140線、苗130線、苗52線進出；民眾也可多利用警政APP及路況即時影像APP查詢路況。
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