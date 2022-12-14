中職場勘 新竹棒球場27項缺失改善完成

斥資12億餘整建的新竹市立棒球場，開賽就爆出場地缺失，內野碎石如「天堂路」，害球員受傷；經4個多月的修正，市府昨宣布，中職、球團及工會等提出的27項建議均改善完成，包括內野紅土、草皮軟硬度維護，投手及內野守備視覺，優化觀眾席視角等，可順利迎接明年職棒賽季到來。

新竹棒球場7月21日首戰，味全龍隊三壘手劉基鴻被不規則彈跳球打到手指、張祐銘跑壘時滑倒，兩人提前傷退；富邦悍將隊外野手林哲瑄22日撲接飛球，導致肩膀挫傷開刀，預估要8個月恢復期；中職全壘打王林智勝22日走回休息區下樓梯時踩歪跌倒，幸無大礙。

棒球場啟用蔡英文總統還特別陪同竹市前市長林智堅、中職會長、立法院副院長蔡其昌觀看開幕戰，球場卻被抓包問題一籮筐；球迷反映，看台區到處是破洞如「紙糊」，一踩就大掉漆、部分座位視野被遮蔽等問題。

劉基鴻賽後直指內野紅土太鬆軟不平整、草皮太硬、場地不平整，投手丘黏土和紅土的比例也不對，牛棚動線不佳，多項缺失引起全國矚目竹市代理市長陳章賢7月25日指出，沒改善完成前，不會辦任何職棒賽事。

事後，市府成立改善小組進行球場改善工程，由中職、球團及工會提供27項建議。歷經4個月、累計召開19次改善小組會議，包括調整室內球員休息室空間配置、室外休息室牆面漆深，調整投手及內野守備視覺，優化觀眾席視角，包含切割內野矮牆、安裝扶手等；重新規畫場內無障礙座位、增設陪伴席，並加裝7處固定式轉播平台等。

陳章賢昨指出，建議事項均改善完成；5日邀請工會各隊各守位會員代表、8日邀請中華職棒大聯盟場勘，龍來球場公司與會，確認完成改善目標。