桃園勞檢處推出微電影、動畫 職場安全隨時看

桃園市政府勞動檢查處今天下午表示，近年工作事故頻傳，尤其高處屋頂修繕及衝剪機械操作時，未設置防墜安全裝置，也未落實督導勞工使用安全防護具，導致墜落或被捲夾職業災害。

勞檢處為守護勞工安全，針對高處屋頂作業安全，與衝剪機械操作安全兩大主題，拍攝微電影與動畫短片，傳遞高處屋頂修繕及衝剪機械操作安全的重要，提醒所有工作者應注意作業安全，並隨時充實自我安全文化。

勞檢處長李賢祥強調，高處屋頂修繕作業及衝剪機械操作等作業安全事項，應為勞工與雇主雙方共同努力，高處作業應落實上工前不飲酒、正確佩戴安全帽，確實使用安全帶及不輕易拆除安全設施；衝剪機械應設置安全護圍及安全裝置，並指導勞工正確安全操作機械，以及落實維修、調整機械應停止運轉並張掛警告牌等安全事項，共同遠離作業風險危害並守護職場安全。

李賢祥期望透過微電影與動畫以活潑的方式，向市民朋友宣導工作安全的重要性，落實職業安全衛生法令，建立職場安全管理新思維，勿讓今早的再見成為回憶。

2部宣導影片每部約5分鐘，微電影部分以網紅精湛演技，細膩的拍攝手法，呈現高處屋頂作業安全注意事項，藉由主角家人意外喪生，呼籲勞工於高處作業須依規定戴上安全帽，鋪設安全走道避免踏穿墜落，正確穿戴背負式安全帶並確實勾掛於安全母索，以及宣導111年起新設置或大規模翻修屋頂須確實設置安全欄杆的規定。