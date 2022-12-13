快訊

前中科院長披露雄二E「直撲中國內陸」 研發成功美訝異

最冷時間點曝光！寒流+輻射冷卻效應 中部恐出現5度低溫

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

桃園勞檢處推出微電影、動畫 職場安全隨時看

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市政府勞動檢查處今天下午表示，近年工作事故頻傳，尤其高處屋頂修繕及衝剪機械操作時，未設置防墜安全裝置，也未落實督導勞工使用安全防護具，導致墜落或被捲夾職業災害。

勞檢處為守護勞工安全，針對高處屋頂作業安全，與衝剪機械操作安全兩大主題，拍攝微電影動畫短片，傳遞高處屋頂修繕及衝剪機械操作安全的重要，提醒所有工作者應注意作業安全，並隨時充實自我安全文化。

勞檢處長李賢祥強調，高處屋頂修繕作業及衝剪機械操作等作業安全事項，應為勞工與雇主雙方共同努力，高處作業應落實上工前不飲酒、正確佩戴安全帽，確實使用安全帶及不輕易拆除安全設施；衝剪機械應設置安全護圍及安全裝置，並指導勞工正確安全操作機械，以及落實維修、調整機械應停止運轉並張掛警告牌等安全事項，共同遠離作業風險危害並守護職場安全。

李賢祥期望透過微電影與動畫以活潑的方式，向市民朋友宣導工作安全的重要性，落實職業安全衛生法令，建立職場安全管理新思維，勿讓今早的再見成為回憶。

2部宣導影片每部約5分鐘，微電影部分以網紅精湛演技，細膩的拍攝手法，呈現高處屋頂作業安全注意事項，藉由主角家人意外喪生，呼籲勞工於高處作業須依規定戴上安全帽，鋪設安全走道避免踏穿墜落，正確穿戴背負式安全帶並確實勾掛於安全母索，以及宣導111年起新設置或大規模翻修屋頂須確實設置安全欄杆的規定。

動畫部分以生動活潑的對話，傳遞衝剪機械的安全裝置設置用意及使用方法，養成確實使用雙手操作式及光電式安全裝置，維修及調整作業時應落實停機、上鎖、掛牌及使用安全柱等良好安全習慣，民眾可至勞動檢查處網站首頁，進入資訊公開的影音專區觀看影片。

勞工在工地務必穿戴背負式安全帶並隨時勾掛安全母索。圖／桃園市勞檢處提供
勞工在工地務必穿戴背負式安全帶並隨時勾掛安全母索。圖／桃園市勞檢處提供
桃園市政府勞檢處為加強維護勞工作業安全，推出兩部影片讓勞資雙方都能了解工地安全優先的重要。圖／桃園市勞檢處提供
桃園市政府勞檢處為加強維護勞工作業安全，推出兩部影片讓勞資雙方都能了解工地安全優先的重要。圖／桃園市勞檢處提供
今年起新設置或大規模翻修屋頂須確實設置安全欄杆。圖／桃園市勞檢處提供
今年起新設置或大規模翻修屋頂須確實設置安全欄杆。圖／桃園市勞檢處提供

微電影 動畫

延伸閱讀

競技疊杯／2022亞錦賽成績出爐 台灣刷新18項世界紀錄

桃園豆漿店驚見「米奇」啃油條 衛生局要求限期改善

費時兩年 巴西動畫師把《寶可夢 紅》改編3小時電影

水木一郎病逝：日本動漫歌的熱血化身，熱唱半世紀的鋼鐵之城

相關新聞

苗栗縣夢花文學獎出爐 縣府頒發稿酬及獎金

苗栗縣政府今天上午舉辦「苗栗縣文學集新書發表暨夢花文學獎」頒獎典禮，邀請入選文學集資深作家陳招池、梁純綉進行新書發表，及...

苗栗大型建案鼓勵設置太陽能板 節能省荷包一舉數得

苗栗縣政府透過都市設計審議制度超前部署，今年下半度2處大型開發建案，規畫在屋頂建置太陽光電板，合計面積近2百坪，電力足以...

竹北交流道智慧交控上路2周 縮短上班族10%通勤時間

新竹縣竹北市往竹科每天湧入大量通勤車潮，交通壅塞難解；縣府去年投入2800萬元推行「竹北交流道周邊智慧交通管理控制系統建...

新竹新年有無跨年晚會？ 高虹安：前市府預算未規畫

今年新竹市有沒有跨年晚會？台灣民眾黨立委、新竹市長當選人高虹安今在立院表示，已研究過，新竹市府規畫的預算當中沒有跨年活動...

桃園豆漿店驚見「米奇」啃油條 衛生局要求限期改善

一名網友在桃園一間永和豆漿店用餐時，意外拍到一隻大老鼠趴在架子上大啃油條，影片曝光後讓不少網友嚇壞，直呼是「料理鼠王」試...

中職、龍來公司場勘新竹棒球場 目標迎接明年職棒賽季

新竹市立棒球場改善優化完成，繼日前邀請中華職棒球員工會確認成果後，市府今指出，12月8日另邀中華職棒大聯盟實地場勘，龍來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。