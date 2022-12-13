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苗栗縣夢花文學獎出爐 縣府頒發稿酬及獎金

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
現場頒發夢花文學獎的小夢花兒童詩徵選作品得獎小朋友。圖／苗栗縣政府提供
現場頒發夢花文學獎的小夢花兒童詩徵選作品得獎小朋友。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府今天上午舉辦「苗栗縣文學集新書發表暨夢花文學獎」頒獎典禮，邀請入選文學集資深作家陳招池、梁純綉進行新書發表，及榮獲夢花文學獎新詩、短篇小說首獎的林郁茗、徐麗娟，述說創作歷程與分享獲獎喜悅，縣長徐耀昌鼓勵學子踴躍參與藝文創作，以提升苗縣文學創作水準。　　

縣府教育處指出，今年苗栗縣文學集暨夢花文學獎徵選在3月至4月收件，其中，苗栗縣文學集計收16件文稿，經評審嚴選後出版4件優良作品，包括資深作家文集2冊：陳招池「優雅地抗疫」、梁純綉「客家妹·客家情」；文學家作品集2冊：張燕輝「菊黃蟹肥好時節」、李湞吉「打赤腳的年代」。

在今天的頒獎典禮中，由縣長徐耀昌、縣府教育處長葉芯慧等人，依入選類別分別頒贈2萬元或1萬元不等稿酬，並贈送作者該出版品100冊，與鄉親分享文學盛宴，認識苗栗風土民情。

夢花文學獎部分，分為新詩、散文、短篇小說、報導文學、母語文學、小夢花兒童詩及青春夢花等7類組徵選作品，收稿件數共計1063件。

得獎名單包括新詩類首獎林郁茗「長眠貓裏」、散文類優選傅仕達「手路」、短篇小說類首獎徐麗娟「春日霧色」、優選YU「地下道」、母語文學佳作：王興寶客家語「跈龍躍上天」、蔡秀英閩南語「龍騰斷橋」、風雲程賽夏語「雷神紋」、 蔣恩慈泰雅語「織意」、報導文學類佳作：彭燕賀「尖豐有嘉樹」、青春夢花國中組、高中職組及小夢花兒童詩等，得獎作品共計96件。

會中也分別頒發首獎5萬元、優選3萬元、佳作1萬元、青春夢花優選每人獎金5000元、小夢花優選每人2000元。

縣長徐耀昌表示，縣府投注經費辦理苗栗縣文學集暨夢花文學獎全國徵選，除希望建構優質的文學創作平台，吸引國內寫作高手與創作新秀的參與支持，並鼓勵學子踴躍參與藝文創作，提昇文學創作水準。

徐耀昌並感謝96位獲獎者，由於他們辛勤筆耕，才能讓鄉親看到這些內容豐富的好書，展現亮麗的文學作品，增添文藝氣息，豐富苗栗的文化底蘊。

現場頒發資深作家獎狀及2萬元稿酬。圖／苗栗縣政府提供
現場頒發資深作家獎狀及2萬元稿酬。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 徐耀昌 文創

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