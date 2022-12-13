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苗栗大型建案鼓勵設置太陽能板 節能省荷包一舉數得

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府透過都市設計審議制度，第一件加入美學生活步道元素近期將會完工啟用，人行道主題是「建構生態教育美學」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府透過都市設計審議制度，第一件加入美學生活步道元素近期將會完工啟用，人行道主題是「建構生態教育美學」。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府透過都市設計審議制度超前部署，今年下半度2處大型開發建案，規畫在屋頂建置太陽光電板，合計面積近2百坪，電力足以供給公共用電使用，節能省住戶荷包是亮點，創造多贏的局面。

縣府2020年起針對3000平方公尺以上基地大型開發案，啟動都市設計審議制度，建議開發商設置友善景觀、環境及生活等設施，共審核通過22件，今年下半年新加入鼓勵綠能設施，2件建案採用，具有指標性意義。

2案在屋頂設置太陽能光電板，面積共624.48平方公尺，其中1案在後龍鎮，15層樓、448戶的集合住宅，第2案在竹南鎮2棟4層樓宿舍，預計容納350人，太陽能足以供給公共用電。

縣府工商發展處指出，政府目前推動「再生能源發展條例」修正，草案要求符合一定條件的新建、增建或改建建物，必須設置太陽光電發電設備，縣府超前部署，啟動都市設計審議機制，同時並建議設置汽車充電設備，或預留足夠的電容量，以備未來之需，有助燃油車減量目標。

發展綠能是世界趨勢，大型建案設置太陽能光電板，不僅節能省碳，為住戶省下電費，且先進的環保理念生活，也可以成為建商行銷的利器，縣府加速審核相關執照鼓勵，希望越來越多的建案加入行列。

至於都市設計審議目前通過的22件，18件集中在竹南鎮、頭份市，後龍鎮高鐵特定區也有2件，都屬城市發展快速地區，其中，第一件加入美學生活步道元素的建案，近期將會完工啟用，地處竹南運動公園第一排的24層集合式住宅，人行道主題是「建構生態教育美學」，也備受期待。

人行道 再生能源 苗栗縣

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