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竹北交流道智慧交控上路2周 縮短上班族10%通勤時間

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣政府辦理「竹北交流道週邊智慧交通管理控制系統建置計畫」，在23處路口納入智慧交控系統，上路2周來縮短上班族10％行車時間。圖／縣府提供
新竹縣政府辦理「竹北交流道週邊智慧交通管理控制系統建置計畫」，在23處路口納入智慧交控系統，上路2周來縮短上班族10％行車時間。圖／縣府提供

新竹縣竹北市往竹科每天湧入大量通勤車潮，交通壅塞難解；縣府去年投入2800萬元推行「竹北交流道周邊智慧交通管理控制系統建置計畫」，上月29日正式上路，平日上午7點至9 點針對交流道周邊23處路口進行智慧交控，施行2周成功減少上班族行車時間約10％；該計畫也獲頒交通部110年度智慧運輸計畫評鑑佳作。

縣府交旅處長游志祥表示，竹北交流道周邊交通易壅塞原因，主要是因為上國1匝道容量不足，當車流瞬間湧入匝道易造成溢流，導致平面道路壅塞；對此，縣府針對交流道周邊23處路口納入智慧交控系統，透過收集即時車流數據，回傳交控中心統計分析後，將上下游紅綠燈採連動方式運作，讓車輛有秩序於交流道周邊道路停等，再依序上匝道。

游志祥說，該計畫自11月29日起實施2周以來，經每日檢討分析並調校，駕駛人行車時間大幅下降、路口不淨空問題也有改善；他舉例，上午尖峰時段由家樂福或竹北遠百進入南下交流道，原需近30分鐘，智慧交控上線後最短只要15分鐘，車潮大致可在上午8點半左右疏解，比先前提早約到30分鐘。

縣長楊文科表示，縣府團隊藉由推動道路工程及交通管理策略，積極解決交通瓶頸，其中對於竹北往返竹科的經國橋、興隆橋及國道一號等三大通勤路廊，在107至109年已於經國橋、興隆橋廊帶執行「大新竹運輸走廊整合道路交通資訊與壅塞改善服務計畫」，縮短行車時間20到30%。因此，縣府從110年接續推動「竹北交流道周邊智慧交通管理控制系統建置計畫」，擴大智慧交控路網範圍。

智慧交控系統啟用後，縣府持續觀察並收集民眾意見進行調整優化，民眾可透過民意信箱、1999，或填寫意見表單反映（網址https://forms.gle/kR95V9w41oa26Xu5A）。

「竹北交流道周邊智慧交通管理控制系統建置計畫」獲交通部110年度智慧運輸計畫評鑑佳作肯定，新竹縣政府交旅處長游志祥（左1）日前接受交通部次長胡湘麟（中）表揚。圖／縣府提供
「竹北交流道周邊智慧交通管理控制系統建置計畫」獲交通部110年度智慧運輸計畫評鑑佳作肯定，新竹縣政府交旅處長游志祥（左1）日前接受交通部次長胡湘麟（中）表揚。圖／縣府提供
新竹縣竹北市光明六路與縣政二路口，智慧交統啟用後，紓緩交通壅塞。圖／縣府提供
新竹縣竹北市光明六路與縣政二路口，智慧交統啟用後，紓緩交通壅塞。圖／縣府提供
新竹縣竹北市光明六路與縣政二路口，智慧交統啟用前，車流上匝道前易壅塞。圖／縣府提供
新竹縣竹北市光明六路與縣政二路口，智慧交統啟用前，車流上匝道前易壅塞。圖／縣府提供

新竹 車潮 團隊

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