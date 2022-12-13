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新竹新年有無跨年晚會？ 高虹安：前市府預算未規畫

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
台灣民眾黨立委、新竹市長當選人高虹安今天上午在立法院接受媒體聯訪。記者葉信菉／攝影
台灣民眾黨立委、新竹市長當選人高虹安今天上午在立法院接受媒體聯訪。記者葉信菉／攝影

今年新竹市有沒有跨年晚會？台灣民眾黨立委、新竹市長當選人高虹安今在立院表示，已研究過，新竹市府規畫的預算當中沒有跨年活動，目前正在積極交接市政與籌組市府團隊。

高虹安表示，目前交接以新竹市府重要活動為主，包含就職典禮、升旗典禮、春節物資上的準備，正在積極交接，但前市府規畫的預算中沒有跨年活動，「所以今年恐要讓很多朋友失望了。」

高虹安表示，這陣子已經陸續拜會幾位連任或新科議員，但時間還是比較多花在小內閣人事的籌組上，所以議員和里長拜會安排，有些在就職前，有些在就職後。

高虹安說，會針對每位議員提出政見，及目前關心的議題深入討論；日前新竹市議長許修睿受訪時提到，議會以新竹市民利益優先，她也會以此定調溝通，爭取大家支持。

2021年跨年晚會，由白冰冰（右2）和沈玉琳（右3）帶領新竹跨年晚會主持群。圖／中視提供
2021年跨年晚會，由白冰冰（右2）和沈玉琳（右3）帶領新竹跨年晚會主持群。圖／中視提供
台灣民眾黨立委、新竹市長當選人高虹安今天上午在立法院接受媒體聯訪。記者葉信菉／攝影
台灣民眾黨立委、新竹市長當選人高虹安今天上午在立法院接受媒體聯訪。記者葉信菉／攝影

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