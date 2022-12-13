新竹新年有無跨年晚會？ 高虹安：前市府預算未規畫

今年新竹市有沒有跨年晚會？台灣民眾黨立委、新竹市長當選人高虹安今在立院表示，已研究過，新竹市府規畫的預算當中沒有跨年活動，目前正在積極交接市政與籌組市府團隊。

高虹安表示，目前交接以新竹市府重要活動為主，包含就職典禮、升旗典禮、春節物資上的準備，正在積極交接，但前市府規畫的預算中沒有跨年活動，「所以今年恐要讓很多朋友失望了。」

高虹安表示，這陣子已經陸續拜會幾位連任或新科議員，但時間還是比較多花在小內閣人事的籌組上，所以議員和里長拜會安排，有些在就職前，有些在就職後。