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新竹新年有無跨年晚會？ 高虹安：前市府預算未規畫
今年新竹市有沒有跨年晚會？台灣民眾黨立委、新竹市長當選人高虹安今在立院表示，已研究過，新竹市府規畫的預算當中沒有跨年活動，目前正在積極交接市政與籌組市府團隊。
高虹安表示，目前交接以新竹市府重要活動為主，包含就職典禮、升旗典禮、春節物資上的準備，正在積極交接，但前市府規畫的預算中沒有跨年活動，「所以今年恐要讓很多朋友失望了。」
高虹安表示，這陣子已經陸續拜會幾位連任或新科議員，但時間還是比較多花在小內閣人事的籌組上，所以議員和里長拜會安排，有些在就職前，有些在就職後。
高虹安說，會針對每位議員提出政見，及目前關心的議題深入討論；日前新竹市議長許修睿受訪時提到，議會以新竹市民利益優先，她也會以此定調溝通，爭取大家支持。
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