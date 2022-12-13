桃園豆漿店驚見「米奇」啃油條 衛生局要求限期改善

一名網友在桃園一間永和豆漿店用餐時，意外拍到一隻大老鼠趴在架子上大啃油條，影片曝光後讓不少網友嚇壞，直呼是「料理鼠王」試菜。桃園市衛生局表示，今早已前往現場稽查，並責令業者限期改善，如果複查不合格，將依法開罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」上傳影片，畫面可見豆漿店內的廚房流理台下方，有一隻大老鼠正趴在一堆已經炸好的油條上面開心的享用美食，畫面相當驚人。

畫面曝光後，讓許多網友作嘔，表示「主廚在試味道，沒事沒事」、「來看料理鼠王做料理」、「好油條，真香」、「他是主廚，沒毛病」、「米奇妙妙屋」、「主廚在試味道？」、「起雞皮疙瘩…噁心了」、「好可怕，超大隻的」。

對此，桃園市衛生局證實影片拍攝地點是在桃園市桃園區的一家永和豆漿店。衛生局副局長蘇柏文表示，今早已派員前往現場稽查，由於業者未能提出環境消毒紀錄，機具也出現不乾淨等缺失，因此已依照食安法第8條第1項規定，要求業者限期改善，如複查不合格，則可依食安法第44條第1項處6萬元以上2億元以下罰鍰。