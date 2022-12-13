中職、龍來公司場勘新竹棒球場 目標迎接明年職棒賽季

新竹市立棒球場改善優化完成，繼日前邀請中華職棒球員工會確認成果後，市府今指出，12月8日另邀中華職棒大聯盟實地場勘，龍來球場公司共同與會，雙方均肯定改善小組的投入，確認完成相關改善目標與優化作為，迎接明年職棒賽季的到來。

新竹市立棒球場斥資12億餘元整建，今年7月爆出場地缺失發生球員受傷，引起全國矚目，事後，市府成立改善小組進行球場改善工程。市府指出，中職工會先前提出的27項使用回饋建議均改善完成，已於12月5日邀請工會各隊各守位會員代表，實地勘查並確認成果。

市府表示，27項使用回饋建議包含球場內野紅土、草皮、界外區、燈光、打擊視覺區、牛棚、球員休息區等球場設施，改善成果符合工會需求；草皮也會因應專業建議，持續做好保養維護。後續將持續進行球場燈光調整，並邀請球隊進行場地測試。

此外，改善小組也進行球場多項優化工作，如調整室內球員休息室空間配置、室外休息室牆面漆深，調整投手及內野守備視覺，並優化觀眾席視角，包含切割內野矮牆、安裝扶手等；重新規畫場內無障礙座位、增設陪伴席，並加裝7處固定式轉播平台，除符合專業轉播單位的需求，也提供球迷更好觀賽體驗。

代理市長陳章賢今說，棒球場改善工作已完成，感謝中職、球團及工會提供建議，讓球場符合比賽使用需求。市府將持續進行設施優化，並邀請各級球隊進行場地測試，期盼提供更佳的場地使用及觀賽品質。