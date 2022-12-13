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桃園這9里儲水備用！12月15日停水 影響1.7萬戶

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
自來水公司15日上午8時起，中壢、大園及蘆竹區共9個里停水16小時，影響1萬6953戶，施工示意圖。記者曾增勳／攝影
自來水公司15日上午8時起，中壢、大園及蘆竹區共9個里停水16小時，影響1萬6953戶，施工示意圖。記者曾增勳／攝影

台灣自來水公司將在12月15日進行中壢區中豐北路二段減壓閥檢修作業，台水第二區管理處今天上午表示，因應該工程施工，中壢、大園及蘆竹區總共9個里及部分路巷，12月15日上午8時至下午24時止，停水16小時，停水用戶1萬6953戶另大園區4里及部分，同時進行減壓供水影響5513戶，請民眾預先儲水備用。

台水公司第二區處表示，因應中壢區這項工程施工，12月15日8時起停水16小時， 直到翌日（16日）零時起恢復供水。

停水區域包括中壢區：洽溪里、青埔里、芝芭里、興和里（中豐北路沿路）及大園區：橫峰里（高鐵區域）、田心里（民溪六路、民溪七路）、田心里（華興路一~二段、田溪路）、五權里（青昇路一段、中正東路二~三段、五福路、五青路、五結路、大竹南路、下埔路、高鐵北路三段）、埔心里（中正東路一段840巷）及蘆竹區：新莊里中油街，總共停水用戶1萬6953戶。

此外，這項施工造成減壓供水區域，包括大園區：北港里（自立一、二、三、四街、工二路）、田心里（仁德路、和平西路、新興路、華興路、永興路、長興街、新園街、文中街、大觀路、國際路一段）、溪海里及和平里，減壓供水用戶5513戶。

台水二區處表示，因應該項工程施工停水，呼籲民眾在停水前6小時預先完成儲水備用，並請節約用水，避免停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲，該處將盡速完工復水，降低民眾用水不便，任何供水問題可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910洽詢。

停水

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