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乩童打人巴掌事件持續延燒 苗栗頭份太玄宮將開記者會說明
苗栗縣頭份市太玄宮日前所舉辦的廟會活動，一名女工作人員協助乩童著裝時，不知何故，乩童突然狠甩她一巴掌，影片被上傳網路後引發熱議，網友紛紛撻伐，負面觀感壟罩，太玄宮今晨透過臉書發聲明表示，已委由律師處理，將在明天舉行記者會說明。
太玄宮主祀九天玄母，也供奉了被稱為最兇太子爺之稱的墨龍中壇元帥，上周來自新營太子宮進香團，扮作墨龍中壇元帥乩童在宮外著裝過程中，卻發生乩童甩人巴掌事件，引發網路風暴，太玄宮形象也瞬間傾倒。
一早太玄宮今晨發聲明表示，乩身打信徒影片並非事實；影片未經本宮同意擅自上傳，已侵犯相關人員肖像權；勿再擅自發表攻擊或批評言論，否則將訴諸法律捍衛本宮聲譽；將在本周三舉行記者會說明事件始末。
不過聲明稿一發出，網友仍是不買帳，負評不斷，繼續轉傳這份傳聲明稿並紛紛留言「巴掌這麼大聲 這麼會不屬實」、「打完人想用法律嚇人？公眾場所沒有什麼肖像權問題不然電視台怎辦？」、「神明真無辜⋯被你們推出來當擋箭牌⋯」、「恐嚇嚇唬網友」
一位自稱是太玄宮總幹事女子，向記者表示這份聲明稿是她替宮裡發出的，記者會將在台北舉行，地點未定，屆時相關人員都會在律師陪同下到場對外說明。
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