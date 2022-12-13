竹市感恩晚會民歌金曲天團接力開唱 還有吃貨市集接力登場
「2022新竹市感恩晚會」將於周六在市府前廣場盛大登場，市府指出，今年感恩晚會規畫「經典民歌」、「華語金曲」以及「偶像天團」等三大表演類型，邀來凃佩岑、葉佳修、許景淳、殷正洋、許富凱、曹雅雯、萬芳、廖柏雅、Ozone、八三夭等多達10組藝人輪番開唱，卡司數量創下歷年最多，盼熱情溫暖的歌聲帶給市民難忘的幸福氛圍。
社會處表示，今年感恩晚會規畫三大表演類型，一票難求的民歌高峰會演唱陣容，將在2022新竹市感恩季復刻呈現。其中，校園民歌代表歌手葉佳修將帶來「外婆的澎湖灣」以及各式民謠，民歌界「三金歌王」殷正洋也將演唱「微風往事」、「木棉道」等經典佳作。
華語金曲部分將由金曲歌王、歌后接力開唱，金曲歌后曹雅雯將演唱夯曲「若是明仔載」、歌王許富凱將帶來「疼你會入心」，而金曲歌后萬芳也將重現經典名曲「新不了情」，希望市民可以一起大合唱，更賣關子預告將有難得的跨界合作舞台，不可錯過。
社會處指出，新竹感恩季晚會將有豪華雙壓軸卡司，分別是今年人氣爆棚，擄獲全臺少女心的「超人氣潮流男團」Ozone，以及實力派「搖滾天團」八三夭，這將是兩團在跨年晚會前的最後一場大型演出，他們也熱情喊話粉絲一定要親臨現場，保證有堪比小巨蛋演唱會等級的豪華演出。
而感恩晚會下午將由「吃貨市集」為市民朋友暖身，將於17日下午兩點至晚間8點在市府幸福廣場打造吃貨們的暖冬盛會出。市集共規畫三大主題，「就醬吃」包含24攤甜鹹兼具，熱呼呼的爆棚人氣美食、特色餐車、茶、酒、咖啡品牌；「就醬玩」將有6個有趣好玩的吃貨體驗遊戲；「就醬送」帶給吃貨朋友的伴手禮、食器、手作品牌。
其中，「時寓」是隱身台北50年老公寓的牛肉麵餐廳兼小酒館，將帶著冬季暖胃限定料理來到新竹，另還有「主觀廚房」、「尤牧」、「或者新州屋」、「津采酒業」等美食品牌，將帶來獨特料理；「玩印」秉持傳統手工製版及印刷，用體驗活動及教學推廣「絹印」這項懷舊的印刷技藝，這次將帶給民眾吃貨主題圖案的絹印體驗，更有「包•手作羊毛氈」、「吉寶貓工作室」等各式手作體驗攤位，邀請親子一同來享受愜意的周末時光。
此外，人氣插畫品牌「菌雄 ChunnonoStudio」將首度推出吃貨市集專屬似顏繪，為吃貨們和愛的食物留個難得紀念；現場更有「貼出你的吃貨態度」、「秤出你的幸福重量」等互動遊戲，完成指定任務就有機會獲得精美小禮物，歡迎市民朋友在歲末年終時刻一起來「吃貨市集」同樂。
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