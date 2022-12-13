竹市青少年創業體驗 商品販售、攤位設計通通自己來

新竹市府今年首次舉辦「玩風樂市集」創業體驗活動，透過市集擺攤實作協助青少年從中探索生涯目標，拓展視野與提升自信，開啟更寬廣的生涯願景。市府指出，市府重視並愛護每位孩子的發展，透過課程講座、工作體驗、戶外教育等，協助青年探索自我興趣、發揮無限的可能。

代理市長陳章賢表示，市府積極向教育部爭取經費辦理「青少年生涯探索號計畫」，透過輔導會談、生涯探索課程或活動、工作體驗、扶助協助、關懷輔導等措施，協助青少年進行生涯探索，適性轉銜就學或就業。

教育處說明，今年青少年生涯探索號計畫首次規畫「玩風樂市集」創業體驗，安排一系列的創業討論，有設計商品類型、討論販售商品類型、計算商品成本及利潤、設計趣味行銷策略、佈置攤位的美感等。

教育處指出，市集活動已於本月初登場亮相，當學生們賣力銷售自己創作商品時，所散發出的自信與肯定，吸引民眾踴躍購買，商品幾乎銷售一空，給予青少年相當大的支持與肯定，且認為商品很有特色、具收藏意義。

教育處表示，文創產業蔚為風潮，青少年們也不落人後，透過實際創作文創商品及擺攤的經驗，使學生了解「做中學，學中做」，不僅可以激發潛能，發現設計、繪圖、經商及行銷的專長，讓青少年從中找到自我價值，重新找回人生目標。