關懷弱勢愛心捐贈萬斤柳丁 桃園副議長善行持續10多年
寒冬歲末，桃園市議會副議長李曉鐘與中華民國濟世功德會等團體關懷弱勢族群，結合愛心企業，訂購1萬斤來自南部果農栽種的甜美柳丁，今天上午在皇家薇庭餐廳廣場把萬斤柳丁送給多個服務弱勢的團體，同時幫助農友；獲贈的育幼院及社福中心，也頒感謝狀，肯定李曉鐘等人10多年的捐柳丁善行。
李曉鐘表示，捐柳丁給桃園市內的育幼院及社福中心，已持續進行10多年，結合愛心企業與社團共同集資參與，並由捐贈單位自行出車、親到的產地雲林古坑載運。
李曉鐘說，近年來景氣蕭條未見好轉，許多兒少育幼院、身心殘障、老人等社福機構賴以收入的捐贈經費大幅減少，經營艱困，院童或受照顧老人、身障者生活也頗為辛苦。10多年前他到雲林參訪，當地柳丁果農跟他說市場價格很差，賣的錢連工錢成本都不夠，他當時出發點是希望能夠為這些果農盡點個人的小小心意，為社會盡點責任，也呼籲能藉以拋磚引玉。
李曉鐘說，和幾個社團討論最後決定柳丁買來捐給社福機構和育幼院，希望不只送暖，還能拋磚引玉，喚起更多善心企業及社會賢達能共襄盛舉，以物資或經費捐贈，共同來關懷這些弱勢的族群。為經濟寒冬注入暖流。
「萬斤愛心水果關懷捐贈」活動，桃園市受贈單位包括視障輔導協會、自閉症協進會、南區以及北區遊民外展中心、私立脊髓損傷潛能發展中心、私立八德殘障教養院、平鎮教養院、私立長青老人長期照顧中心等多家社福機構，以及桃園市各區家庭服務中心等。
除了李曉鐘自掏腰包買柳丁，參與愛心送暖的團體還有濟世功德會、百益水電材料、孝澤園安靈會館、啟珹禮儀、順毅興業、勝紘開發設計、承華科技、長珍水產專賣公司、邁阿密頂級汽車旅館、豪傑模具公司。
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