桃園長庚轉運站將啟用 龜山文化一路慢車道開放汽車行駛

桃園長庚轉運站17日將正式啟用，汎航客運暨長庚區間車、市區客運、國道客運共35條路線將於17日全數進駐。桃園市交通局今天宣布，19日起車流離峰時段（上午9時至下午5時）將開放龜山區文化一路（跨越橋）機慢車道供小客車通行，藉此增加道路容量、避免塞車。

交通部高公局正辦理「國道1號林口交流道改善工程」計畫。交通局表示，考量長庚客運正式啟用後每日將有上千班次，26條國道客運行經國道一號林口交流道頻繁，將衝擊交流道周圍文化一路、龜山一路交通，若加上國道客運車流，勢必會導致林口交流道南下匝道匯出車流變少，加上道路容量不足，將造成嚴重回堵。

因此交通局評估，文化一路跨越橋（國道一號上方）機慢車道自上午9時後使用需求僅尖峰時段25％，為提高車流續進效率，19日起上午9時至下午5時開放小客車行駛機慢車道，希望藉此增加通行車輛數，若實施成效良好，後續將研議文化一路禁止車輛左轉文明路（大型車除外）的可行性，進而提升文化一路效益。