Big City遠東巨城周年慶畫句點 業績較去年同期成長2%

全台壓軸Big City遠東巨城購物中心週年慶今畫上句點，巨城指出，大新竹區民眾的熱情與高消費力在12天內完全發威，單一據點整檔業績達預期目標27.5億元（含遠東SOGO百貨新竹店），較去年同期成長2%，客單價較去年成長8%，期間汽機車進場總數超過21萬輛次，配合接駁車加開班次、周邊特約停車場助攻下湧入逾80萬人次。

巨城表示，看準疫情逐步解封為零售消費市場加溫，巨城攜手品牌廠商將全台精選商品貨量集中，精準分析消費客群推出豐富的加碼促銷、VIP高消費滿額贈活動，以及12天12款來店禮策略奏效吸引人氣和買氣，廠商也都大進補。

巨城表示，解封後喜慶活動蓄勢待發，不少準備婚嫁計畫的消費者挑選婚戒不手軟，或搭配促銷活動成套購買，也帶動輕奢配件、各類名錶商品提袋率大增，精品業績成長6%。

另外，年前交屋熱潮推動成家必備的各類大小智能家電熱銷，3C新品上市行情看俏，iPhone 14手機系列、藍芽耳機、平板電腦等整檔期賣出近1500個，3C家電業績成長6%。連續濕冷天氣讓週年慶更有感，毛料衣物、冬衣外套、保暖被毯類商品需求大，拉抬服飾類業績雙位數成長。網羅全台超夯快閃美食櫃天天排隊熱購，以及全新主題餐廳開幕刺激下人潮絡繹不絕，提升餐飲業績成長超過8%，加上明年過年早，個人、企業送禮需求多，各式養生禮盒、保健食品大推囤貨組優惠促銷，禮盒類業績成長3成。