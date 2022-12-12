非常奇怪、非常危險巷道 苗栗市公所460萬拉直拓寬

苗栗市中正路393巷在天主教聖心修院旁，又是彎道、又是陡坡，市長邱鎮軍每次開車經過，都覺得非常奇怪、非常危險，公所自籌460萬元盡量拉直，拓寬到12公尺，解決交通瓶頸。

苗栗市中正路393巷在玉維橋、中正路間110公尺，跨越都市計畫範圍內、外，規畫僅有6公尺寬，路形在主教聖心修院旁轉彎坡陡，影響行車視線，當地玉苗里長徐肇淼等地方人士，2015年4月還曾抗爭，拆除路旁的國立苗栗農工舊校長宿舍，不過，改善仍有限。

「中正路393巷是條非常奇怪的路，也是非常危險的一條巷道」！邱鎮軍說，他每次開車經過，都有這種感覺，不能讓民眾冒這個風險，市公所將毗鄰停車場，分割6公尺變更道路用地，拉直拓寬393巷至12公尺，路口對齊文化街。