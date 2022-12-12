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非常奇怪、非常危險巷道 苗栗市公所460萬拉直拓寬

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市中正路393巷拉直拓寬工程今天動工，3個月完工，改善交通瓶頸，減少路口視線死角。記者范榮達／攝影
苗栗市中正路393巷拉直拓寬工程今天動工，3個月完工，改善交通瓶頸，減少路口視線死角。記者范榮達／攝影

苗栗市中正路393巷在天主教聖心修院旁，又是彎道、又是陡坡，市長邱鎮軍每次開車經過，都覺得非常奇怪、非常危險，公所自籌460萬元盡量拉直，拓寬到12公尺，解決交通瓶頸。

苗栗市中正路393巷在玉維橋、中正路間110公尺，跨越都市計畫範圍內、外，規畫僅有6公尺寬，路形在主教聖心修院旁轉彎坡陡，影響行車視線，當地玉苗里長徐肇淼等地方人士，2015年4月還曾抗爭，拆除路旁的國立苗栗農工舊校長宿舍，不過，改善仍有限。

「中正路393巷是條非常奇怪的路，也是非常危險的一條巷道」！邱鎮軍說，他每次開車經過，都有這種感覺，不能讓民眾冒這個風險，市公所將毗鄰停車場，分割6公尺變更道路用地，拉直拓寬393巷至12公尺，路口對齊文化街。

市公所自籌460萬元，工程今天動工，預計3個月完工，規畫靠中正路口3個車道，玉維橋側2個車道，市公所指出，中正路393巷拓寬拉直，改善交通瓶頸，減少路口視線死角，並配合未來興建苗栗市全民運動館出入動線，提供優質舒適的通行環境。

苗栗市中正路393巷拉直拓寬工程今天動工，3個月完工，改善交通瓶頸，減少路口視線死角。記者范榮達／攝影
苗栗市中正路393巷拉直拓寬工程今天動工，3個月完工，改善交通瓶頸，減少路口視線死角。記者范榮達／攝影
苗栗市中正路393巷拉直拓寬工程今天動工，3個月完工，改善交通瓶頸，減少路口視線死角。圖／苗栗市公所提供
苗栗市中正路393巷拉直拓寬工程今天動工，3個月完工，改善交通瓶頸，減少路口視線死角。圖／苗栗市公所提供

邱鎮軍 車道 停車場

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