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桃園茶莊亮點農產初級加工場證 農糧署：解決保存不易

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
農委會農糧署長胡忠一（中）參訪隨緣茶空間，體驗仙草茶餅用腳踩踏製作方式。記者曾增勳／攝影
農委會農糧署長胡忠一（中）參訪隨緣茶空間，體驗仙草茶餅用腳踩踏製作方式。記者曾增勳／攝影

2022桃園仙草花節剛剛閉幕，農委會農糧署胡忠一今天率團參訪龍潭區隨緣茶空間農園，體驗仙草茶餅用腳踩踏製作方式，肯定該農園將台灣好茶行銷國內外的努力，他表示，該園今年取得農產品初級加工場場證，並結合當地茶園景觀、製茶DIY，讓遊客實際體驗茶莊農遊樂趣。

位於龍潭區茶園的隨緣茶空間，由桃園市茶商公會理事長邱國雄、黃淑芬夫妻檔經營，該園區規畫茶道、製茶DIY、品茶室、茶專業教學及行銷教學等推廣茶文化、致力行銷台灣好茶，今年更獲得農署農產品初級加工場場證，

胡忠一率團參訪，在邱國雄、黃淑芬夫妻帶領下，走訪茶園，參訪該園的初級加工場，體驗用腳踩踏仙草茶餅製作方法，邱國雄說，過往仙草茶採收後，因為體積大、保存不易，如今利用現任科技設備，將仙草蒸熟再用腳踩方式加工，製成仙草茶餅，解決茶農不易保存問題，也符合消費者需求。

胡忠一表示，農糧署全台灣輔導30家亮點茶莊，隨緣茶空間是亮點茶莊之一，也是全台輔導40家農產品初級加工場之一，至去年底全國使用國產農原料2500公噸，創造營業 超過7900萬元，取得農產品初級加工場認證，農產原料一定要是國產有機農產品，或是產銷履歷、QRcode可以追溯，可提升附加價值、增加收益，有助生產者、消費者及自然環境。

農委會農糧署長胡忠一（左三）率團參訪隨緣茶空間，體驗仙草茶餅用腳踩踏製作方法。記者曾增勳／攝影
農委會農糧署長胡忠一（左三）率團參訪隨緣茶空間，體驗仙草茶餅用腳踩踏製作方法。記者曾增勳／攝影

胡忠一 桃園 農糧署

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