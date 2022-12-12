桃園茶莊亮點農產初級加工場證 農糧署：解決保存不易

2022桃園仙草花節剛剛閉幕，農委會農糧署長胡忠一今天率團參訪龍潭區隨緣茶空間農園，體驗仙草茶餅用腳踩踏製作方式，肯定該農園將台灣好茶行銷國內外的努力，他表示，該園今年取得農產品初級加工場場證，並結合當地茶園景觀、製茶DIY，讓遊客實際體驗茶莊農遊樂趣。

位於龍潭區茶園的隨緣茶空間，由桃園市茶商公會理事長邱國雄、黃淑芬夫妻檔經營，該園區規畫茶道、製茶DIY、品茶室、茶專業教學及行銷教學等推廣茶文化、致力行銷台灣好茶，今年更獲得農署農產品初級加工場場證，

胡忠一率團參訪，在邱國雄、黃淑芬夫妻帶領下，走訪茶園，參訪該園的初級加工場，體驗用腳踩踏仙草茶餅製作方法，邱國雄說，過往仙草茶採收後，因為體積大、保存不易，如今利用現任科技設備，將仙草蒸熟再用腳踩方式加工，製成仙草茶餅，解決茶農不易保存問題，也符合消費者需求。