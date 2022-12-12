桃園大湳森林公園北營區年底開放 停車問題待解

堪稱全桃園最大的大湳森林公園，占地16.6公頃，由桃市府斥資6億元打造，北營區今年底將正式啟用，全區則預計明年4月開放，令不少居民期待。不過園區工程延宕、停車位不足等缺失仍引發民代關注。市府工務局承諾，剩餘設施會盡早完工，市府也規畫再興建一座地下停車場，紓解交通問題。

大湳森林公園由警政署保一總隊大湳營區轉型而成，內部規畫23棟館舍、3個滯洪池，其中大興、大忠、大愛、大千等4座市民活動中心近期完工。市長鄭文燦今天為活動中心揭牌。

鄭文燦表示，大湳森林公園內樹木茂盛，還有黃鸝鳥、蛇、烏龜、昆蟲等豐富生態，市府決定現況保留，留下超過4800株喬木，打造為都市型生態公園，其中兒童玩具圖書館和八塊厝民俗藝術村分別於去年4月和今年10月開放，目前還有園區還有區域仍在施工，全區預計明年4月開放。

議員朱珍瑤表示，大湳森林公園被市府媲美為台北的大安森林公園，許多鄉親很期待，不過完工日延期數次，一開始預計10月就會全區開放，到年底卻只開放北營區，工程進度應再加快；此外，大湳森林公園由軍營改建而成，市府也可以此作為特色，讓市民了解在地歷史。

議員蔡永芳說，在追求工程品質的前提下不必求快，只是目前停車位數量不足，中央雖答應補助新建地下停車場，但在還沒完工前，不宜舉辦大型活動，以免地景藝術節引發的交通亂象在八德重演。

工務局表示，大湳森林公園興建過程，不免因疫情缺工導致延宕，景觀工程也會受天候因素影響，市府會逐一開放完工的場館和區域，讓民眾搶先體驗，而位在南營區的蝴蝶花園、森林遊戲場、社會局惜食基地、活動大草坪等設施也會在明年4月前完工開幕。