快訊

張蘭勸世能剖腹產「要惜福」 網酸：難怪生出媽寶兒

無敵鐵金剛原唱病逝：日本動漫歌的最熱血化身

與國光客運相撞…貨車駕駛無呼吸心跳 國1回堵7公里

智慧路標「上身」 苗栗20處高風險路口事故大降5成

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府雙管齊下改善苗栗高商周邊交通安全，Y字路口去年發生6件事故，今年至目前3件。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府雙管齊下改善苗栗高商周邊交通安全，Y字路口去年發生6件事故，今年至目前3件。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府今年在20處高風險路口，建置預警示智慧路標，事故大降5成，其中，國立苗栗高商旁「Y」字路口更結合易肇事路口改善工程，雙管齊下減少車禍，縣長徐耀昌等人今天視察成果肯定，希望下屆縣長持續。

徐耀昌、縣議員鄭碧玉、余文忠、楊明燁、徐筱菁，及苗栗市長邱鎮軍等人，今天視察苗商旁忠貞路、公園路、電台街Y字路口改善成果。

縣府工務處長古明弘簡報指出，Y字路口是陡坡影響視線，儲車空間不足，不適合設紅綠燈，縣府設置智慧路標，並結合易肇事路口改善，雙管齊下減少事故，統計去年發生6件，今年至目前3件。

古明弘說，Y路口閃紅、閃黃燈警示，充滿不確定性，車輛通過有些駕駛人猛按喇叭，有些則沒有減速，影響安寧也有潛在危險，智慧路標偵測來車，路口提前亮燈提醒，安全更加有保障。此外，苗商校園退縮，沿著忠貞路設置人行道，改善過去行人被迫走在馬路與車爭道，險象環生的狀況。

縣府指出，今年爭取經濟部中小企業處補助，投入近890萬元，在8鄉鎮市建置20處智慧路標，路口肇事降低5成，因此獲得新創產品及服務採購獎的首獎與特別獎，其中，苗栗市建中街、社寮街口更為顯著，去年13件車禍，今年至目前2件，縣府持續盤點路口評估改善。

縣府並爭取營建署6150萬元，今年改善7鄉鎮市22處易肇事路口及周邊人行道，明年第二期獲核定1.8億元改善，辦理規畫設計中，縣府持續推動改善，打造安全、友善、舒適的交通環境。

苗栗縣長徐耀昌等人今天視察苗栗高商周邊交通安全成果，大為肯定希望下屆縣長持續。記者范榮達／攝影
苗栗縣長徐耀昌等人今天視察苗栗高商周邊交通安全成果，大為肯定希望下屆縣長持續。記者范榮達／攝影

人行道 徐耀昌

延伸閱讀

徐耀昌感恩音樂會記者會交棒意味濃 鍾東錦稱他「師父」

縣政人事先傳承 鍾東錦：3個月後新布局1次到位

苗栗縣政府委託民調 徐耀昌施政滿意度75.1%創8年最高

徐耀昌撤銷黨籍案 國民黨最快12月中啟動討論

相關新聞

非常奇怪、非常危險巷道 苗栗市公所460萬拉直拓寬

苗栗市中正路393巷在天主教聖心修院旁，又是彎道、又是陡坡，市長邱鎮軍每次開車經過，都覺得非常奇怪、非常危險，公所自籌4...

桃園茶莊亮點農產初級加工場證 農糧署：解決保存不易

2022桃園仙草花節剛剛閉幕，農委會農糧署長胡忠一今天率團參訪龍潭區隨緣茶空間農園，體驗仙草茶餅用腳踩踏製作方式，肯定該...

桃園大湳森林公園北營區年底開放 停車問題待解

堪稱全桃園最大的大湳森林公園，占地16.6公頃，由桃市府斥資6億元打造，北營區今年底將正式啟用，全區則預計明年4月開放，...

智慧路標「上身」 苗栗20處高風險路口事故大降5成

苗栗縣政府今年在20處高風險路口，建置預警示智慧路標，事故大降5成，其中，國立苗栗高商旁「Y」字路口更結合易肇事路口改善...

山豬湖生態親水園區熱門景點 遇小雨路面積水難行挨批

桃園市大溪區山豬湖生態親水園區今年開放後吸引民眾旅遊，最近連續下雨，遊客批評園區一下小雨就多處道路積水，影響遊興。市議員...

新竹縣策畫首本文化政策白皮書 將邀專家會議擬定藍圖

新竹縣文化局自1996年成立至今，為因應新竹縣未來的發展趨勢，著手規畫新竹縣第一本「文化政策白皮書」，並已於近期召開交流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。