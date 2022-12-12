智慧路標「上身」 苗栗20處高風險路口事故大降5成

苗栗縣政府今年在20處高風險路口，建置預警示智慧路標，事故大降5成，其中，國立苗栗高商旁「Y」字路口更結合易肇事路口改善工程，雙管齊下減少車禍，縣長徐耀昌等人今天視察成果肯定，希望下屆縣長持續。

徐耀昌、縣議員鄭碧玉、余文忠、楊明燁、徐筱菁，及苗栗市長邱鎮軍等人，今天視察苗商旁忠貞路、公園路、電台街Y字路口改善成果。

縣府工務處長古明弘簡報指出，Y字路口是陡坡影響視線，儲車空間不足，不適合設紅綠燈，縣府設置智慧路標，並結合易肇事路口改善，雙管齊下減少事故，統計去年發生6件，今年至目前3件。

古明弘說，Y路口閃紅、閃黃燈警示，充滿不確定性，車輛通過有些駕駛人猛按喇叭，有些則沒有減速，影響安寧也有潛在危險，智慧路標偵測來車，路口提前亮燈提醒，安全更加有保障。此外，苗商校園退縮，沿著忠貞路設置人行道，改善過去行人被迫走在馬路與車爭道，險象環生的狀況。

縣府指出，今年爭取經濟部中小企業處補助，投入近890萬元，在8鄉鎮市建置20處智慧路標，路口肇事降低5成，因此獲得新創產品及服務採購獎的首獎與特別獎，其中，苗栗市建中街、社寮街口更為顯著，去年13件車禍，今年至目前2件，縣府持續盤點路口評估改善。