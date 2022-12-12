山豬湖生態親水園區熱門景點 遇小雨路面積水難行挨批

桃園市大溪區山豬湖生態親水園區今年開放後吸引民眾旅遊，最近連續下雨，遊客批評園區一下小雨就多處道路積水，影響遊興。市議員陳治文今天下午表示，山豬湖生態園區得到工程金質獎，低衝擊設計立意好，但是降雨水量大溢流路面積水，造成遊客不便，市府單位亟需迅速改進，避免民怨。

市府工務局總工程司魏茂銹表示，山豬湖生態園區採用低衝擊設計，原有蓮花池採山泉水流入，園區開放後，確實因為降雨山上水源較多，溢流園區路面，影響遊客不便，短期將要求廠商加強巡查及警示，該局預定明年再進行園區水路系統改善。

遊客指出，山豬湖生態親水園區吸引很多遊客遊玩，最近前往卻碰到下小雨，路面就積水，市府相關單位不是只拉個封鎖線就好，而是要徹底解決路面排水不良問題，否則許多遊客遊玩碰到積水難行，影響遊興和觀感。