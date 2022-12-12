新竹縣策畫首本文化政策白皮書 將邀專家會議擬定藍圖

新竹縣文化局自1996年成立至今，為因應新竹縣未來的發展趨勢，著手規畫新竹縣第一本「文化政策白皮書」，並已於近期召開交流會議，邀集多位文化各領域的專家學者共同研商，透過意見交流集思廣益，初步擬定4大核心與5大面向的文化藍圖。

縣府文化局長李安妤表示，新竹縣文化政策白皮書將以「傳承、亮點、國際、永續」為4大核心價值，並從傳承文化與促進觀光、新亮點的文化治理、文化場館的專業與扎根、推動組織再造追求文化永續、促進社會凝聚力的文化多元、近用和參與等5大面向擬定，提出新竹縣未來文化政策的新方向。

文化局邀請前台灣大學圖書館副館長林光美、台灣兒童閱讀學會理事長盧本文、清華大學藝術與設計學系副院長蕭銘芚、青峰畫會前會長劉秀雲、前國立歷史博物館主任李明珠、六家國小校長何明星、道禾三代塾董事長曾國一、鴻梅文創執行長陳添順、竹冶設計工作室負責人羅傑、揚音樂集團長楊覲伃、艸雨田舞蹈劇場團長王羽靖等多位文化各領域的專家學者共同研商。

意見交流會中，專家學者對新竹縣多年來累積的文化成果表示肯定，也分別就自身的專業與經驗為新竹縣的文化政策提出建言。

前台灣大學圖書館副館長林光美表示，新竹縣目前正在興建圖書館總館，經藉此機會建立圖書館未來10到20年的閱讀推廣與知識交流政策主流與方向。

清華大學藝術與設計學系副院長蕭銘芚表示，對於文化局最近啟動的新建美術館規劃案給予肯定，認為提供縣民更多參與藝文活動的空間，相當重要。

計畫主持人文化藝術國際法律事務所主持律師廖凰玎說，文化政策白皮書的擬定，希望能夠展現新竹縣長久以來所蓄積的文化能量，既立足新竹縣在地文化，也讓新竹縣的文化更具專業化及現代化，接軌國際文化藝術的發展，讓國人看見新竹縣文化新亮點。

縣長楊文科表示，新竹縣出生率與人口成長率均為全台之冠，加上鄰近竹科，以及縣府目前正在開發的AI智慧園區，可說是名符其實的「智慧城」，新竹縣雖然客家人口比率高達67.8%，但同時縣內也居住著閩南、原住民、新住民等不同族群，形塑出多元文化，而人即是構成文化最重要的一部分。

他認為，一個城市的進步，取決於文化深耕，因此請文化局邀集文化界各方專家學者，共同規畫新竹縣的第一本文化政策白皮書。