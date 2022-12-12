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南庄幸福巴士今起駛入鹿場部落 歡迎民眾踴躍搭乘使用

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
南庄鄉公所與公路總局今天上午共同舉行通車典禮，現場並有捐贈剪綵儀式，幸福巴士將正式開進南庄最高的鹿場部落。圖／南庄鄉公所提供
南庄鄉公所與公路總局今天上午共同舉行通車典禮，現場並有捐贈剪綵儀式，幸福巴士將正式開進南庄最高的鹿場部落。圖／南庄鄉公所提供

公路總局積極輔導原鄉推動幸福巴士計畫，今起苗栗縣南庄鄉幸福巴士2.0正式通車，幸福巴士再添一鄉。鄉公所與公路總局今天上午共同舉行通車典禮，現場有熱鬧展演以及祈福、捐贈剪綵儀式，幸福巴士也將開始服務原鄉，開進南庄最高的鹿場部落，完善南庄鄉最後一哩路運輸服務。

公所表示，南庄鄉是國際慢城，也是苗栗縣第一個推動幸福巴士2.0的原鄉，2條路線獲得中央補助474萬1,670元，及鼎漢國際工程顧問股份有限公司CSR贊助導入科技平台，提供平日8班次、假日16班次免出門電話(線上)預約服務。

「鹿場」是泰雅族語野鹿成群的意思，景緻寧靜純樸如世外桃園，因路段禁行甲乙類大客車上山，沒有公車到達，鹿場居民多為高齡人口，有就醫需求時，只能拜託鄰居幫忙接送或搭白牌車，而鹿場部落近郊的加里山登山步道，每到假日就會有很多遊客前往，遊客除自駕外，約有1成的人會搭白牌車。

新竹區監理所吳季娟所長指出，白牌車是不合法的，現在幸福巴士「鹿場線」駛入部落，除遏止白牌車亂象，也改善了鹿場部落無公共運輸服務的困境，部落學童終於能每天返家與家人團聚，不用再住宿、部落耆老也能天天到市場採買。

「鹿場線」沿線有多個觀光景點，幸福巴士平日服務在地居民，假日服務觀光遊客，利用觀光收入補貼基本民行，公共運輸永續經營。另外，近年由於受到新冠疫情影響，苗栗客運載客量較低、營運較為困難，新竹區監理所與苗栗縣政府合作規劃將苗栗客運5824路線轉型為幸福巴士，除行駛固定路線外，也提供彈性里程服務，接送民眾到府，完善南庄鄉最後一哩路運輸服務。

鄉長羅春蘭表示，推動幸福巴士2.0升級計畫、輔導在地青年培力工作站投入市區汽車客運服務行列，讓南庄鄉民及觀光遊客有「合法」、「便捷」、「彈性」、「安全」的運輸服務，歡迎民眾踴躍搭乘使用。

巴士 南庄 苗栗縣

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