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桃園賞楓推薦3景點楓紅 市府：12月中下旬起戶外賞楓

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
今年賞楓季節來臨，市府推薦石門水庫園區楓林及慈湖、拉拉山森林遊樂區賞楓景點，圖為石門水庫園區楓林大道楓葉逐漸轉黃飄紅妝。圖／北水局提供
今年賞楓季節來臨，市府推薦石門水庫園區楓林及慈湖、拉拉山森林遊樂區賞楓景點，圖為石門水庫園區楓林大道楓葉逐漸轉黃飄紅妝。圖／北水局提供

又是一年楓紅季節，桃園市石門水庫環湖周邊的溪洲公園、楓林大道及慈湖拉拉山森林遊樂區楓林、楓葉逐漸轉黃、飄紅，市府觀旅局、水利署北區水資源局今天上午表示，近日低氣溫下，預計12月中下旬起，楓葉轉黃、變紅，進入賞楓季節，不妨走出戶外踏青觀賞滿山楓紅及湖光山色。

石門水庫的溪洲公園、槭林公園及楓林大道遍植楓樹成林，往年每到秋冬低溫到來，楓葉轉黃、變成朱紅也渲染山林，楓紅美景如畫，今年因為低氣溫來得晚，北區水資局估計，石門水庫園區目前僅約3成楓葉變色，也因今年颱風少，楓樹落葉較少， 隨著12月下旬楓紅變色，今年水庫園區賞楓景色更佳。

大溪、復興區景點楓紅轉顏色較遲，市府觀旅局預計本月中下旬之後，進入賞楓季節，正好戶外口罩解禁，可望吸引許多民眾踏青賞楓，該局推薦今年桃園賞楓景點，分別是石門水庫的溪洲公園、槭林公園及楓林大道，慈湖停車場周邊及拉拉山森林遊樂園楓林，

北區水資局表示，石門水庫園區在網路名列國內十大賞楓景點之一，園區多達3000餘株樹齡逾40年的青楓、槭樹，民眾可以從園區高線收費站進入，沿楓林步道、槭林公園、溪洲大道及南苑等處觀賞楓紅，步行園區大約1、2小時，可欣賞山林楓紅，享受天然芬多精。

市府觀旅局表示，石門水庫賞楓景點之外，還有慈湖停車場周邊及拉拉山森林遊樂園，也多栽植許多楓樹，預計要到12月中下旬之後，氣溫再冷些，楓葉轉黃、變紅，民眾親子、情侶 攜手前往欣賞楓林片片染紅，品味秋景別有一翻情境。

今年賞楓季節來臨，市府推薦石門水庫園區楓林及慈湖、拉拉山森林遊樂區賞楓景點，圖為慈湖周邊楓葉逐漸轉黃等候逐漸飄楓紅。記者曾增勳／攝影
今年賞楓季節來臨，市府推薦石門水庫園區楓林及慈湖、拉拉山森林遊樂區賞楓景點，圖為慈湖周邊楓葉逐漸轉黃等候逐漸飄楓紅。記者曾增勳／攝影

石門水庫 拉拉山 慈湖 賞楓

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