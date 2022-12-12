穩定區域水源 營建署將打造新竹區再生水供水網

新竹地區是高科技產業重鎮，新竹科學園區寶山2期擴建計畫正積極開發中，因應未來工業用水需求將持續增加，加上氣候變遷，水資源供給將面臨愈來愈嚴苛的挑戰，營建署將在新竹縣、市3座水資源中心內新建再生水設施，並開國內先例，合併縣市的供水網，以滿足科學園區的產業用水需求，同時減少乾旱時期對民生用水的影響。

新竹縣府工務處表示，2020年台灣因無颱風登陸，各地水庫、水源儲存量逐漸開始下降，導致隔年2021年水庫幾乎見底，園區內廠商紛紛開始搶水車，民生用水也減壓甚至停水，對經濟民生影響甚鉅，使得產業用水、灌溉用水與民生用水的水資源分配議題受到普遍討論。

工務處下水道科指出，目前新竹縣的竹北及竹東水資中心2座水資源中心皆設置有回收水設施，每天可供應35立方公尺的回收水，供縣內各鄉鎮清潔隊、道路工程、植栽維護、營建工地等單位以水車載運作為清洗路面、澆灌花木、抑制揚塵使用。

考量工業用水的需求不同、水資源回收中心的放流水，即再生水水源，具水質穩定、水量較不受天候影響的優勢，經妥善處理後可供作工業用水使用，內政部營建署正針對竹北、竹東、客雅等3座水資源回收中心放流水回收再利用進行評估計畫，期盼可減輕大新竹地區供水壓力。

下水道科表示，依營建署初步構想，未來計畫在3座水資中心內新建的再生水設施，規畫以「UF+RO」，即超濾加上逆滲透膜方式，將放流水產製成更純淨的再生水，透過新設的輸水管線供應給新竹科學園區寶山1期及寶山2期擴建的廠商。

目前預計2027年底，竹北再生水每天可供水2萬2000立方公尺，2029年底竹北及竹東再生水每天共可供水3萬立方公尺，2030年底竹北及竹東併同新竹市客雅再生水每天供應量將達6萬7千1百立方公尺。

營建署將於明天13日上午10時於竹東水資源回收中心，及15日上午10時於竹北水資源回收中心，舉辦新竹地區放流水回收再利用公聽會暨說明會，將邀請縣政府、竹科管理局、竹東鎮公所、竹北市公所，及里長、專家學者、民間團體參加，廣納各界民意作為後續設計的參考。