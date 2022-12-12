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三義慈濟中醫醫院落成啟用 「不只是醫院」守護鄉親

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣三義慈濟中醫醫院今天落成啟用，慈濟基金會副總執行長林碧玉強調不只是一所醫院，在地服務守護鄉親。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣三義慈濟中醫醫院今天落成啟用，慈濟基金會副總執行長林碧玉強調不只是一所醫院，在地服務守護鄉親。圖／苗栗縣政府提供

地方期待的苗栗縣三義慈濟中醫醫院今天落成啟用，慈濟基金會副總執行長林碧玉強調不只是一所醫院，搭配長照深入社區，結合慈濟慈善、醫療、教育、人文四大志業，在地服務守護鄉親。

三義慈濟中醫醫院基地約0.75公頃，另規畫靜思堂及人文茶書院，中醫院今天落成啟用，縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦、三義鄉長呂明忠，及慈濟醫療財團法人執行長林俊龍等人參加，75歲江姓老婦人過去都至台中慈濟醫院看診，樂見終於可以不用再往返奔波看診。

中醫醫院院長葉家舟強調雖名為中醫醫院，但醫院仍然提供中西醫整合門診，除中醫科別，也有西醫內科、復健科、家醫科等跨專科全面醫療服務，醫院更開發科技應用的「智慧型針灸安全系統」，協助臨床計針，具備安全、紀錄與管理功能，進一步保障病人針灸安全。

此外，醫院配合地方鄉親作息，提供上午7點半的晨間門診，如果發現複雜病情與需要進一步檢查的病人，也可後送台中慈濟醫院，並配合衛生福利部政策推動遠距醫療，建立合作醫療網絡。

葉家舟指出，將來園區長照中心大樓啟用，中醫醫院將提供樂活養生及健康促進建議，配合長照2.0政策，深入社區並連結在地機關團體，推動各項樂齡活化活動、健康篩檢服務等。

林碧玉表示，三義慈濟中醫院是慈濟醫療體系第8家，也是唯一家以中醫基礎，兼顧中西醫整合行動醫療，且不只是醫院，搭配長照深入社區，成為結合慈濟慈善、醫療、教育、人文四大志業，推展多元化健康照護的重要基地，在地服務守護三義與苗栗鄉親的健康。

苗栗縣三義慈濟中醫醫院今天落成啟用，慈濟基金會副總執行長林碧玉強調不只是一所醫院，在地服務守護鄉親。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣三義慈濟中醫醫院今天落成啟用，慈濟基金會副總執行長林碧玉強調不只是一所醫院，在地服務守護鄉親。圖／苗栗縣政府提供

慈濟 中醫 長照

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