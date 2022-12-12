AI少女「霏霏」今天上線服務 桃捷將出現首座無人車站

桃捷公司今天宣布，在A20興南站及A18高鐵站建置AI客服系統，乘客可以透過語音或觸控方式，和虛擬動漫少女「霏霏」互動，查詢乘車資訊及周邊旅遊景點。未來系統測試穩定後，A20興南站也將成為桃捷首座無人服務車站，完全取代人工服務。

桃捷AI客服系統今天開始在A20興南站和A18高鐵站啟用。乘客可透過觸控及語音方式操作，螢幕上同時會出現動漫少女「霏霏」和民眾互動，進一步查詢時刻表、票價、路網圖、交通轉乘、周邊景點、天氣資訊、車站資訊、乘車須知、最新消息等資訊。

桃捷表示，霏霏不僅能講中文、英文、日文、韓文，還能自動判斷乘客使用的語言。操作結束後可為霏霏的服務評分，若給滿分五顆星，霏霏表情會變得嬌羞媚態；若給一顆星，霏霏則會垂頭洩氣，不敢正眼看人，惹人憐愛。

機場捷運聯結桃園國際機場，霏霏之名有「一飛沖天，翱翔天際」的含義。桃捷指出，霏霏全年不打烊，周間時會穿上站務員制服服務，周末則會改著手游動漫人物的戰袍迎客。

桃捷表示，這套AI客服系統今起開始測試，待系統穩定後，A20興南站將正式由AI系統取代站務員，成為桃捷首座無人服務車站，屆時乘客若有問題，除可向霏霏諮詢，系統也可連線至後台，由專人服務。