竹市感恩季 自立維生少女一圓咖啡夢

新竹市心願卡活動已邁入第8年，累計幫助超過3000名孩子圓夢！來自單親家庭的小柔是位17歲女高中生，父親過世，母親因身體狀況不佳安置於機構，半工半讀的她常因精神不濟養成喝咖啡的習慣，由於經濟壓力大，咖啡也不便宜，小柔便在心願卡上寫道「想要一台簡易、便宜的咖啡機」，獲市府重視，在歲末時分將圓夢禮物送到小柔手中。

代理市長陳章賢表示，市府每年歲末年終之際都會辦理感恩季系列活動，不僅協助弱勢孩子圓夢，也趁年末親友團聚時刻辦理感恩晚會，今年的心願卡活動推出不到一個月已成功達標，666張心願卡全數認領完畢，感謝市民及企業熱心響應。

社會處指出，小柔白天在學校上課，更利用課餘時間在超商半工半讀，也因此常感到疲累、精神不好，便養成喝咖啡的習慣，不過，超商咖啡也不便宜，且小柔也要背負相當大的經濟壓力，因此在心願卡上寫道「想要一台簡易、便宜的咖啡機」。

陳章賢得知小柔的身世與處境後，與社工相約訪視，過程中得知，其實，小柔更大的夢想是擁有一間自己的咖啡廳，且她非常喜歡設計創作，更盼將來能在自己開的咖啡廳擺放作品。因此，市府特地準備一台簡易咖啡機及保溫杯，為小柔送上溫暖祝福，讓她每天都能喝到自己最愛的咖啡，更有精神面對每一天的挑戰。

小柔說，因為家庭狀況必須要半工半讀，但她的個性又會想要做到兩全其美，生活中常感到無力，每當這時候就很感謝社工的陪伴和鼓勵。她說，很感謝市府的社工們在她人生中低潮的時刻，像哥哥姊姊一樣陪伴她聊天、為她指引人生的方向。

社會處表示，今年感恩季心願卡圓夢活動持續攜手各家知名企業，包括樂華科技股份有限公司、蔚華科技股份有限公司，及遠東SOGO百貨新竹店、遠東巨城購物中心、新竹大遠百、台灣迪卡儂、藍印子親子館、大魯閣湳雅廣場、愛買新竹店、大潤發湳雅店、愛兒悅親子生活館、晶品城購物廣場，以及首次加入活動的瑞鼎科技公司，共有3家科技公司及10家百貨商家，一起在歲末感恩的時刻，讓666位孩子能圓一個小小的夢，將愛傳遞下去。