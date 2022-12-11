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鄭文燦現身「南洋風慶典」 慶祝菲國聖誕節
馬尼拉經濟文化辦事處今天在桃園市政府廣場前舉辦菲律賓聖誕節活動，桃園市長鄭文燦也參加。鄭文燦表示，菲律賓聖誕市集因疫情停辦2年，今年疫情趨緩，再次盛大舉辦，活動安排聖誕才藝比賽、菲律賓藝人歌舞表演及美食攤位，帶給讓桃園市民、菲律賓移工及新住民不一樣的南洋嘉年華。
鄭文燦表示，桃園是多元文化城市，新住民人口超過6萬人，全台第4，市府成立新住民事務委員會及新住民聯合服務中心，由跨局處派員進駐，針對新住民推動各項照顧輔導計畫及服務，也舉辦體育、文化等各式活動，讓新住民對桃園產生認同感，把桃園當作第二個家。
馬尼拉經濟文化辦事處代表貝世偉（Silvestre III Hernando Bello）說，菲律賓移工對台灣產業、家庭服務的貢獻甚多，本次活動在文化多元且族群多樣的桃園舉辦，藉聖誕節活動讓菲律賓移工、新住民在異鄉也能感受到家鄉過節的歡樂氣氛與溫暖。
桃園市政府秘書處長顏子傑表示，桃園外籍移工人數是全國第一，移工來到桃園工作，也為當地帶來豐富的東南亞文化；今日市府邀請桃園永豐雲豹籃球隊啦啦隊助陣表演，菲律賓亦有知名歌手及表演團體輪番演出，進行台菲文化交流。
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