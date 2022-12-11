全運會桃園金牌成績歷年最好 鄭文燦頒4054萬獎金新高

桃園市今年全民運動會代表隊各項競技勇奪全國第四、獲立法院長獎，市長鄭文燦今天中午主持全運會慶功頒獎典禮，頒發4054萬元獎金給代表隊，每位得獎選手獲頒「桃園之光」獎座，鄭文燦表示，今年全運會獲得36金39銀42銅，金牌與獎牌數歷年最好，今年獎金發放特別多，希望給選手、教練更大的鼓勵。

今年全民運動會10月間在嘉義縣舉辦，桃園市總共派出隊職員和選手1029人參賽，角逐運動舞蹈、劍道、巧固球、龍獅運動等30個運動競賽，許多選手在比賽拚戰精神下，其中動舞蹈勇奪6金3銀4銅、女子巧固球隊獲金牌四連霸、男子劍道團體蟬聯金牌、飛盤、女子輕艇水球、男子龍舟拔河均突破上屆成績奪得金牌。

全運會個人項目亦表現優異，周庭義在蹼泳（男子50公尺屏氣、4×50公尺水面接力潛泳）雙破全國、大會紀錄，並蟬聯50公尺屏氣金牌，范峻嘉勇奪首面健力金牌（74公斤級），林右在柔術69公斤蟬聯寢技、格鬥2面金牌，魏均珩與許嬿樺獲射擊團體及混雙金牌，姚來興在沙灘角力自由式第6級、簡亦芳在太極拳套路38式、莊予曄在太極刀32式均勇奪金牌。

鄭文燦頒發4054萬元獎金、由桃園市體育總會理事長葉俊毅代表接受，亦親自頒發得牌選手每人一座「桃園之光」獎座表揚，他表示，今年桃園1029選手參加全民運動會30個項目比賽，最後總成績全國第四名，獲立法院長獎，金牌及獎牌數歷年最好，8年來桃園在全運會各單項成績表現愈來愈好。