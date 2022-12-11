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全運會桃園金牌成績歷年最好 鄭文燦頒4054萬獎金新高

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（右五）頒發全運會代表隊的金牌選手「桃園之光」獎座表揚鼓勵。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右五）頒發全運會代表隊的金牌選手「桃園之光」獎座表揚鼓勵。記者曾增勳／攝影

桃園市今年全民運動會代表隊各項競技勇奪全國第四、獲立法院長獎，市長鄭文燦今天中午主持全運會慶功頒獎典禮，頒發4054萬元獎金給代表隊，每位得獎選手獲頒「桃園之光」獎座，鄭文燦表示，今年全運會獲得36金39銀42銅，金牌與獎牌數歷年最好，今年獎金發放特別多，希望給選手、教練更大的鼓勵。

今年全民運動會10月間在嘉義縣舉辦，桃園市總共派出隊職員和選手1029人參賽，角逐運動舞蹈、劍道、巧固球、龍獅運動等30個運動競賽，許多選手在比賽拚戰精神下，其中動舞蹈勇奪6金3銀4銅、女子巧固球隊獲金牌四連霸、男子劍道團體蟬聯金牌、飛盤、女子輕艇水球、男子龍舟拔河均突破上屆成績奪得金牌。

全運會個人項目亦表現優異，周庭義在蹼泳（男子50公尺屏氣、4×50公尺水面接力潛泳）雙破全國、大會紀錄，並蟬聯50公尺屏氣金牌，范峻嘉勇奪首面健力金牌（74公斤級），林右在柔術69公斤蟬聯寢技、格鬥2面金牌，魏均珩與許嬿樺獲射擊團體及混雙金牌，姚來興在沙灘角力自由式第6級、簡亦芳在太極拳套路38式、莊予曄在太極刀32式均勇奪金牌。

鄭文燦頒發4054萬元獎金、由桃園市體育總會理事長葉俊毅代表接受，亦親自頒發得牌選手每人一座「桃園之光」獎座表揚，他表示，今年桃園1029選手參加全民運動會30個項目比賽，最後總成績全國第四名，獲立法院長獎，金牌及獎牌數歷年最好，8年來桃園在全運會各單項成績表現愈來愈好。

他表示，這次非亞運項目的全運會，為鼓勵選手八頒發獎金特別多，總獎金發超過4000萬元，希望給予選手、教練更大鼓勵，為推動運動成為城市亮點，8年來桃園朝喜歡運動、熱愛運動的健康城市目標逐漸實現，希望持續鼓勵選手，讓桃園競技運動、全民運動發展更好。

桃園市長鄭文燦（右）主持全運會慶功頒獎典禮，表揚肯定代表隊勇奪36金39銀42銅，金牌與獎牌數歷年最佳。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右）主持全運會慶功頒獎典禮，表揚肯定代表隊勇奪36金39銀42銅，金牌與獎牌數歷年最佳。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左）頒發全運會代表隊金牌選手「桃園之光」獎座表揚鼓勵。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左）頒發全運會代表隊金牌選手「桃園之光」獎座表揚鼓勵。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左）主持全運會代表隊勇奪全國第四、獲立法院長獎慶功表揚，右為桃園市體育總會理事長葉俊毅。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左）主持全運會代表隊勇奪全國第四、獲立法院長獎慶功表揚，右為桃園市體育總會理事長葉俊毅。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左）主持全運會代表隊奪全國第四、獲立法院長獎慶功，頒發4054萬元獎金，桃園市體育總會理事長葉俊毅（右）代表接受和感謝。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左）主持全運會代表隊奪全國第四、獲立法院長獎慶功，頒發4054萬元獎金，桃園市體育總會理事長葉俊毅（右）代表接受和感謝。記者曾增勳／攝影

金牌 桃園 鄭文燦

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